Masz taką monetę? Może być warta nawet kilka tysięcy złotych

Warto przejrzeć domowe schowki, bo może okazać się, że kryją się w nich monety, które, choć wypadły już z obiegu, mają teraz sporą wartość. „Fakt” zwraca uwagę, że w ostatnich latach popularne przez 1989 r. aluminiowe monety szybko drożeją. Jeśli już odnajdziemy stare bilony to warto zwrócić uwagę na kilka szczegółów. Znaczenie ma rocznik, sposób wybicia monety, stan w jakim się znajduje, jej wady i uszkodzenia, znaki mennicze lub ich brak. Co ciekawe, moneta może znacznie zyskać na wartości jeśli powstała w wyniku wady fabrycznej. Duże znaczenie ma też stan, w jakim się znajduje. Co ciekawe, ważne jest aby jej nie czyścić, bo wtedy może stracić na wartości.

Monety z PRL zyskują na wartości

Zainteresowanie kolekcjonerów zbudzają przede wszystkim pięciozłotówki z wizerunkiem rybaka z 1958 roku, a zwłaszcza te posiadające charakterystyczną ósemkę w dacie bicia. Są one uznawane za najdroższe monety z czasów PRL, a ich cena może dobić do kilku tysięcy złotych. Nie lada gratką są też złotówki. Moneta o takim nominale z 1957 roku może być warta nawet dwa lub trzy tysiące złotych. Sporo okazów można też sprzedaż za kwoty od kilkudziesięciu do kilkuset złotych.

Rekordowa aukcja

Jak informuje „Rzeczpospolita”, podczas czerwcowej aukcji zorganizowanej przez Gabinet Numizmatyczny Damian Marciniak wybita w 1969 r. z okazji 25-lecia Polski Ludowej złota moneta próbna osiągnęła cenę aż 195 tys. zł, przy cenie wywoławczej 50 tys. zł. „Nigdy dotąd żadna moneta z czasów PRL nie została sprzedana w tak wysokiej cenie” - zauważa dziennik.

Z kolei cenę 9,5 tysiąca złotych osiągnęła aluminiowa moneta z rybakiem o nominale 5 zł z 1958 roku.

Czytaj też:

„Wyjątkowa polska piękność” sprzedana za prawie milion dolarów