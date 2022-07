Chorwacja o krok od strefy euro. Następne wakacje będą inne

Niedawno informowaliśmy o decyzji Rady Europejskiej o o zaakceptowaniu raportu Chorwacji z wykonania wszystkich niezbędnych kroków niezbędnych do wprowadzenia euro na początku 2023 roku. Teraz pozytywną ocenę raportu wystawili deputowani Parlamentu Europejskiego. Dokument poparło 539 europosłów, 45 było przeciw, zaś 48 eurodeputowanych wstrzymało się od głosu.

W raporcie podkreślono, że Chorwacja jest gotowa do przyjęcia wspólnej waluty, mimo pandemii, wojny Rosji z Ukrainą, a także wysokiej inflacji.

Według eurodeputowanych Chorwacja już teraz ma wyższy poziom konwergencji cenowej ze strefą euro w porównaniu z innymi państwami członkowskimi, które waluty nie przyjęły. Parlament Europejski - jak wskazano - oczekuje jednak nieustannych wysiłków rządu chorwackiego w celu zapewnienia dalszej konwergencji cen, a także tego, by wprowadzenie euro nie doprowadziło do sztucznego wzrostu cen.

Euro zastąpi kunę za pół roku

Przewodnicząca grupy roboczej Parlamentu Europejskiego ds. euro Margarida Marques zwracała uwagę, że przystąpienie Chorwacji do strefy euro na początku przyszłego roku, to pierwszy znaczący proces integracji europejskiej od czasu Brexitu (niedawno minęło 6 lat od referendum, który zapoczątkowało wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej) i oznacza dalsze rozszerzenie euro na Bałkanach.

Opinia Parlamentu Europejskiego zostanie przekazana teraz krajom należącym do strefy euro. To one odpowiedzialne są za wydanie ostatecznej zgody na przyjęcie euro przez Chorwację. Gdy to nastąpi, Chorwacja stanie się 20. członkiem strefy euro.

Oficjalnie euro zastąpi chorwacką kunę 1 stycznia 2023 roku. To ważna informacja również dla Polaków, którzy od lat chętnie spędzają urlop w Chorwacji - podczas następnych wakacji, nie będzie już konieczności wymiany złotówek na kuny, trzeba będzie natomiast zaopatrzyć się w euro.

Czytaj też:

Chcemy do strefy euro czy nie? Dwa badania, rozbieżne wyniki