Od kwietnia przenieśliśmy ponad 300 tys. numerów. Zyskał tylko jeden operator

Urząd Komunikacji Elektronicznej informuje, że statystyki dotyczące przenoszenia numerów w drugim kwartale tego roku pozyskał dzięki wykorzystaniu zarządzanego przez szefa UKE systemu Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (PLI CBD).

Okazuje się, że w drugim kwartale 2022 roku w sieciach mobilnych przeniesionych zostało łącznie 313 127 numerów. To o ponad 30 tys. mniej niż w pierwszym kwartale tego roku, kiedy to przeniesiono 343 342 numery. Najwięcej numerów zostało przeniesionych w czerwcu – 105 295. Z kolei w kwietniu i maju było to odpowiednio 103 240 i 104 592.

Zyskał tylko jeden operator

Kto zyskał na przenoszeniu numerów? Okazuje się, że wśród czterech największych operatorów komórkowych, zwycięzca jest tylko jeden. Chodzi o T-Mobile, który jako jedyny operator zamknął ostatni kwartał dodatnim bilansem, zyskując nieco ponad 12 tys. nowych użytkowników. Z danych przedstawionych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej wynika, że w wyniku przenoszenia numerów najwięcej użytkowników kart SIM stracił Polkomtel (operator sieci Plus) – 19,8 tys. Nieco mniej, bo 15,7 tys. użytkowników kart stracił P4 (operator sieci Play). Niespełna 4,5 tys. użytkowników stracił Orange Polska.

Urząd Komunikacji Elektronicznej podaje również dane dotyczące przeniesionych numerów stacjonarnych. W drugim kwartale tego roku przeniesionych zostało łącznie 76 747 takich numerów, o ponad 16 tys. mniej niż w poprzednim kwartale, kiedy liczba ta wyniosła 92 935.

