Polska zbiórka na Bayraktara dla Ukrainy z kolejnym sukcesem. Zebrano już 7 milionów zł

Polskie starania o zakup bojowego drona Bayraktar dla armii ukraińskiej są coraz bardziej imponujące i cel wydaje się być jeszcze bardziej osiągalny. Ogromna kwota, którą trzeba zebrać, czyli 22,5 miliona złotych, może okazać się przeszkodą do przeskoczenia.

7 milionów złotych na Bayraktara

Zbiórka, którą zorganizował Sławomir Sierakowski, cieszy się ogromną popularnością. Osiągnęła właśnie poziom 7 milionów złotych, czyli 31 proc. potrzebnej kwoty. Została także zauważona także na Ukrainie. Za zaangażowanie podziękowały Polakom m.in. Ministerstwo Obrony Ukrainy i Rada Najwyższa Ukrainy.

„Więcej Bayraktarów dla Ukrainy! Nasi polscy przyjaciele nie pozostają w tyle i dołączyli do zbiórki organizowanej przez Sławomira Sierakowskiego, aby kupić drona dla ukraińskiej armii. Dziękujemy drodzy Polacy! Za wolność naszą i waszą” – napisało ministerstwo na Twitterze.

Poruszające nagranie zamieścił także ośmioletni Lew z Odessy. Chłopiec na swoim nagraniu mówi, że chciałby, aby ludzie i zwierzęta byli żywi i zdrowi. – Rosjanie przyszli do nas do Ukrainy i zabijają ludzi i zwierzęta. Bayraktar, na który zbieracie w Polsce pieniądze, może ich zatrzymać – mówi w nagraniu Lew.

Bayraktar TB2, czyli postrach Rosji

Bayraktar TB2 to turecki dron, który wykonany jest przede wszystkim z kompozytów węglowych oraz aluminium. Ma 6,5 metra długości 12 metrów rozpiętości skrzydeł. Może latać z maksymalną prędkością 22 km/h, ale jego średnia prędkość przelotowa to 130 km/h. Maksymalna wysokość, na której może latać Bayraktar TB2, to 8,2 km, ale standardowo operuje na wysokości 5,5 km. Może pozostawać w powietrzu do 27 godzin.

– Te drony na pewno mają swoje znaczenie w tej wojnie. One udowodniły już swoją skuteczność w konflikcie w Górskim Karabachu w 2020 roku, czyli konflikcie między Armenią i Azerbejdżanem. Moim zdaniem mają też duży udział w zwycięstwie armii ukraińskiej. Są symbolem wiary w zwycięstwo i w technikę, którą Ukraińcy dysponują. Są wyznacznikiem zaawansowania technologicznego ich armii – powiedział gen. Waldemar Skrzypczak, pytany o to, czemu Bayraktar stał się symbolem tej wojny. – Bayraktar jest piękną bronią i na szczęście Rosjanie nie mają czym ich zwalczać – dodał.





