Kolejna podwyżka stóp procentowych. Ekonomiści i politycy komentują

W czwartek Rada Polityki Pieniężnej po raz dziesiąty z rzędu zdecydowała o podniesieniu stóp procentowych. Główna stopa referencyjna wzrosła z 6 do 6,5 proc. Ruchy RPP w dobie największej inflacji od 25 lat budzą większe zainteresowanie niż zazwyczaj. Zebraliśmy dla państwa pierwsze komentarze po decyzji Rady.

„Rozważna decyzja RPP”

– Uważam, że to bardzo rozważna decyzja RPP. Jeśli złoty będzie trwale pod nadmierną presją, z negatywnymi implikacjami dla średnioterminowych perspektyw inflacji, będzie jeszcze możliwość zareagować. Reakcja na zagrożenie recesją byłaby dużo trudniejsza – napisał na Twitterze Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP.

Ekonomista Rafał Mundry zwraca uwagę, że stopy procentowe wróciły do poziomu z 2005 roku. Zdaniem eksperta dzisiejsza decyzja RPP może być podyktowana strachem przed recesją

– Prawdopodobnie strach o recesję jest większy niż o inflację. Czyżby AŻ TAKA recesja miała przyjść? (pisownia oryginalna) – pyta na Twitterze Mundry. – Mam nadzieję, że to nie kalendarz wyborczy kształtuje w Polsce politykę pieniężną – dodał w kolejnym wpisie Mundry.

– Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopy procentowe o 50 pkt. Główna stopa wynosi obecnie 6,5 proc. NBP prawdopodobnie nie będzie deklarować kolejnych ruchów, jednak z uwagi na pogarszające się dane ekonomiczne dalsze podwyżki stoją pod znakiem zapytania – to z kolei komentarz zamieszczony na Twitterze przez Polski Instytut Ekonomiczny.

„Dalsze osłabianie złotego i wzrost inflacji”

Dzisiejszą decyzję Rady Polityki Pieniężnej komentują również politycy. – Prezes Glapiński i RPP, w trosce o koszty obsługi zadłużenia i ze strachu przed oburzeniem kredytobiorców, podnieśli stopy procentowe nieco niżej niż oczekiwali analitycy. Oznacza to dalsze osłabianie złotego i wzrost inflacji – napisał Marek Sawicki, były minister rolnictwa, jeden z liderów Polskiego Stronnictwa Ludowego.

–RPP podniosła stopy procentowe o 50 pkt. bazowych. Teraz kredytobiorcy z „optymizmem” zaciskają zęby jak radzi prezydent – to z kolei komentarz byłego ministra infrastruktury, obecnie posła Koalicji Obywatelskiej Cezarego Grabarczyka, w którym nawiązuje on do niedawnej wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy.

