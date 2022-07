Poznaliśmy daty wypłat czternastych emerytur. Wiemy, kto poczeka nieco dłużej

Czternasta emerytura to rządowy dodatek dla emerytów i rencistów w kwocie minimalnej emerytury, czyli 1338, 44 zł brutto. Ustawę w sprawie tego świadczenia podpisał w zeszłym tygodniu prezydent Andrzej Duda. – Czternasta emerytura, czyli kolejne w 2022 r. dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, trafi do 9 mln emerytów, rencistów i innych osób pobierających świadczenia długoterminowe, w tym 8,1 mln świadczeniobiorców ZUS – podkreśla prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Terminy wypłat czternastej emerytury

Jak wspomniano, wysokość czternastej emerytury jest równa kwocie emerytury minimalnej. Świadczenie w pełnej wysokości trafi jednak do tych, których emerytura nie przekracza 2900 zł brutto. Dla pozostałych przewidziano zasadę „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że seniorzy ze świadczeniem zbliżającym się do kwoty 4200 zł brutto czternastej emerytury nie otrzymają w ogóle. Z szacunków ZUS wynika, że „czternastkę” w pełnej kwocie otrzyma ok. 7,7 mln osób.

ZUS informuje, że będzie sprawdzać, czy dana osoba ma prawo do emerytury lub renty z ZUS na 24 sierpnia, czyli dzień przed pierwszymi wypłatami.

Kto musi uzbroić się w cierpliwość?

Pierwsze „czternastki” trafią więc do seniorów 25 sierpnia. Kolejne terminy wypłat nastąpią: 1, 5, 6, 10, 15 i 20 września. W systemie mundurowym oraz w przypadku osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne z ZUS wypłata nastąpi we wrześniu. Z kolei osoby pobierające świadczenia rolnicze rzadziej niż raz na miesiąc otrzymają "czternastkę" w październiku.

ZUS przypomina również, że czternasta emerytura będzie wolna od potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie będzie wliczać się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Ze wstępnych szacunków wynika, że w tym roku na czternastą emeryturę może zostać przeznaczone ok. 11,4 mld zł.

