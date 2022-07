Rząd przyjął ustawę wzmacniającą bezpieczeństwo gazowe

Rzecznik rządu Piotr Mueller poinformował o przyjęciu dziś przez rząd projektu ustawy dotyczącego wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa w związku z sytuacją na rynku gazu.

Ochrona taryfowa przedłużona do 2027 roku

– Projekt ustawy pozwala na to, by w bardziej efektywny sposób realizować kwestie związane z używaniem rezerw magazynowych gazu w Polsce. Ustawa uelastycznia funkcjonowanie tych magazynów, przewiduje również perspektywę zwiększenia możliwości magazynowych w Polsce, ułatwia procedury związane ze zwiększaniem magazynów w Polsce i tym samym zapewnić większe bezpieczeństwo gazowe – mówił podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu Mueller.

Rzecznik rządu podkreślił, że projekt ustawy dotyczący wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa zakłada przedłużenie do końca 2027 roku ochrony taryfowej odbiorców domowych, a także strategicznych instytucji pożytku publicznego takich jak szkoły, szpitale, czy przedszkola.

— Taryfy gazowe będą objęte ochroną, tak jak do tej pory. Będzie można z budżetu państwa odpowiednio dopłacać do taryf, tak aby ceny gazu nie były podwyższane w taki sposób jak to wynika wprost z uwarunkowań rynkowych, ale żeby można było poprzez specjalne mechanizmy państwowe zabezpieczać przed wzrostem cen gazu dla konsumentów — powiedział rzecznik rządu.

Pytany przez dziennikarzy o możliwy termin wejścia w życia ustawy, Mueller podkreślił, że będzie to zależało od tego na ile szybko zostanie przeprowadzony proces legislacyjny.

