Polacy rzucili się na obligacje skarbowe. „Wysokość sprzedaży przerosła nasze oczekiwania”

Polacy rzucili się na obligacje Skarbu Państwa. Jeszcze w maju sprzedano obligacje za łączną kwotę 2,353 miliardów złotych, a już czerwcu ta kwota wystrzeliła do aż 14 miliardów złotych. Do tego typu decyzji Polaków skłania rosnąca inflacja, a co za tym idzie stopy procentowe, które bezpośrednio wpływają na oprocentowanie obligacji, czyli ich opłacalność.

– Spodziewałem się, że nowe obligacje będą cieszyły się zainteresowaniem oszczędzających, chociaż wysokość sprzedaży przerosła nasze oczekiwania. Tak wysoka wartość inwestycji Polaków to dowód na siłę marki – jakimi są obligacje skarbowe – powiedział sekretarz stanu, generalny inspektor informacji finansowej Sebastian Skuza. – 50 proc. obligacji kupionych w czerwcu stanowiły nowo wprowadzone 1-roczne i 2-letnie instrumenty o zmiennym oprocentowaniu opartym o stopę referencyjną NBP. Nasi klienci bardzo dobrze odebrali zmianę w ofercie, przeznaczając aż 7 mld złotych na zakup nowo oferowanych obligacji – dodał.

Największą popularnością cieszą się obligacje roczne, których w czerwcu kupiono za łącznie 5,6 mld złotych. Na drugim miejscu w rankingu popularności uplasowały się obligacje czteroletnie (4,8 mld zł). Ponad miliard złotych Polacy wydali także na najkrótsze, trzymiesięczne (1,01 mld zł), a także dwuletnie (1,3 mld zł).

Precyzyjne dane dotyczące sprzedaży obligacji w czerwcu przedstawiło Ministerstwo Finansów:

3-miesięczne (OTS0922) – 1.012,2 mln zł,

1-roczne (ROR0623) – 5.684,5 mln zł,

2-letnie (DOR0624) – 1.321,9 mln zł,

3-letnie (TOZ0625) – 187,2 mln zł,

4-letnie (COI0626) – 4.825,7 mln zł,

10-letnie (EDO0632) – 964,0 mln zł.

Jak oprocentowane są obligacje skarbowe?

Obligacje skarbowe w zależności od okresu, na który pożycza się państwu pieniądze, charakteryzują się innym oprocentowaniem. Oczywiście im dłużej „zamrażamy” swoje środki, tym większy zysk osiągniemy po umówionym okresie.

Oprocentowanie obligacji skarbowych Typ obligacji

Szczegóły oferty (sprzedaż w dniach 1-31 lipca)

Cena sprzedaży

OTS1022 3-miesięczne Obligacje trzymiesięczne są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 3,00% w skali roku. Oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania (po trzech miesiącach od dnia zakupu).

100 zł 100,00 zł przy zamianie ROR0723 roczne Obligacje roczne są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszym miesiącu oprocentowanie wynosi 6,00% w skali roku. W kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych oprocentowanie jest równe stopie referencyjnej NBP i stałej marży wynoszącej 0,00% . Odsetki są wypłacane co miesiąc.

100 zł 99,90 zł przy zamianie DOR0724 2-letnie Obligacje dwuletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu W pierwszym miesiącu oprocentowanie wynosi 6,25% w skali roku. W kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych oprocentowanie jest równe stopie referencyjnej NBP i stałej marży wynoszącej 0,25% . Odsetki są wypłacane co miesiąc.

100 zł 99,90 zł przy zamianie TOZ0725 3-letnie Obligacje trzyletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszych sześciu miesiącach oprocentowanie wynosi 6,00% w skali roku. W kolejnych okresach równe jest oprocentowaniu po jakim banki pożyczają sobie pieniądze (tzw. stawka WIBOR 6M ). Odsetki są wypłacane co sześć miesięcy.

100 zł 99,90 zł przy zamianie COI0726 4-letnie Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację . Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 6,00% .

W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,00% . Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.

100 zł 99,90 zł przy zamianie EDO0732 10-letnie Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację . Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 6,25% . W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25% . W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł 99,90 zł przy zamianie ROS0728 6-letnie obligacje rodzinne Rodzinne Obligacje Sześcioletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację . Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 6,20% . W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50% . W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

ROD0734 12-letnie obligacje rodzinne Rodzinne Obligacje Dwunastoletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację . Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 6,50% . W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,75% . W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł



