„Polski” Bayraktar dla Ukrainy coraz bliżej. Zebrano już 13 milionów złotych

Dron bojowy Bayraktar dla Ukrainy coraz bliżej. Na polskiej zrzutce, którą zorganizował Sławomir Sierakowski z Krytyki Politycznej, jest już 13 milionów złotych i kwota ciągle rośnie.

„Litwini zebrali środki błyskawicznie i firma produkująca Bayraktary postanowiła przekazać drona darmo Ukrainie a zebrane pieniądze przeznaczyć na pomoc ludności. Później to samo stało się z kolejną zbiórką na trzy Bayraktary! Czas na nas. Pamiętacie Buczę, Irpień, Mariupol? Weźmy udział w tej walce. Kupmy polskiego Bayraktara” – zachęca na stronie zbiórki jej autor.

Największa wpłata to 100 tys. złotych

Polacy od początku zbiórki pokazują swoją solidarność z Ukraińcami. W propagowanie zbiórki włączyli się także aktorzy, politycy i celebryci. Jest wśród nich Kuba Wojewódzki, Agnieszka Holland, czy Radosław Sikorski.

Zaskakiwać mogą też wysokości wpłat, które trafiają na konto zbiórki. Znakomita większość to wpłaty po 50, 100, czy 200 zł, ale zdarzają się także takie po 20, 30, 50, czy nawet jedna po 100 tysięcy złotych. Blisko 58 tysięcy złotych zebrali także Białorusini mieszkający w Polsce.

Bayraktar, czyli postrach Rosji

Bayraktar TB2 to turecki dron, który wykonany jest przede wszystkim z kompozytów węglowych oraz aluminium. Ma 6,5 metra długości 12 metrów rozpiętości skrzydeł. Może latać z maksymalną prędkością 22 km/h, ale jego średnia prędkość przelotowa to 130 km/h. Maksymalna wysokość, na której może latać Bayraktar TB2, to 8,2 km, ale standardowo operuje na wysokości 5,5 km. Może pozostawać w powietrzu do 27 godzin.

