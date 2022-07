Inflacja w USA. Najgorsza sytuacja od 40 lat

Rekordowa inflacja nie tylko u nas. Jak poinformował w środę Departament Pracy USA, inflacja CPI wyniosła w czerwcu w USA 9,1 proc. w ujęciu rocznym, wobec 8,6 proc. w maju. Tym samym inflacja w USA sięgnęła najwyższego poziomu od listopada 1981 roku.

Dzisiejsze dane zaskoczyły analityków, którzy spodziewali się odczytu w wysokości 8,8 proc. Podobnie sytuacja ma się w związku z cenami bazowymi (miara, która nie uwzględnia cen żywności i energii), które odnotowały w czerwcu poziom 5,9 proc. rok do roku, podczas gdy maju było to 6 proc. Analitycy spodziewali się tu jednak spowolnienia do poziomu 5,7 proc.

Będzie kolejna podwyżka stóp procentowych?

„Wall Street Journal” zwraca uwagę, że choć ceny wzrosły w całej gospodarce, to niekwestionowanym liderem jest benzyna, która odnotowała w czerwcu wzrost o 11,2 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Dynamiczny wzrost cen powoduje, że Fed najprawdopodobniej będzie kontynuował cykl podwyżek stóp procentowych. Zaczęło się marcu, kiedy to członkowie Federalnego Komitetu ds. Operacji Otwartego Rynku (FOMC) podnieśli koszt pieniądza o 25 pb. (do 0,25-0,5 proc.). Miesiąc później podwyżka wyniosła 50 bp., z kolei w czerwcu było to aż 75 pb. i była to największa podwyżka od 1994 roku. Obecnie przedział stopy funduszy federalnych wynosi 1,50-1,75% proc. Kolejnych decyzji należy spodziewać się 27 lipca. Eksperci prognozują, że nastąpi kolejna podwyżka o 75 pb., a po prezentacji dzisiejszych danych nie można wykluczyć, że będzie to nawet 100 pb.

„Wall Street Journal” przywołuje dane sondażu opublikowanego w tym tygodniu przez Bank Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku z którego wynika, że oczekiwania inflacyjne amerykańskich konsumentów nieco się poprawiły. Amerykanie oczekują wolniejszego wzrostu inflacji w dłuższym okresie niż w ostatnich miesiącach. Z przeprowadzonego w czerwcu badania wynika, że respondenci przewidują, iż roczna stopa inflacji za trzy lata wyniesie 3,6 proc., podczas gdy miesiąc wcześniej było to 3,9 proc. Z kolei za pięć lat stopa inflacji – według Amerykanów – wyniesie 2,8 proc. (w maju prognozowano 2,9 proc.).

