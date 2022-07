Zachwalała kredyty na studia, została zawieszona

Mariola Piekarska, prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland uczestniczyła w środowej konferencji w Ministerstwie Zdrowia, podczas której podpisano umowę z bankami BGK oraz Pekao SA na kredytowanie nauki na kierunkach medycznych.

Jak już informowaliśmy, o kredyt na studia medyczne będą mogli ubiegać się studenci płatnych kierunków lekarskich na polskich uczelniach wyższych, którzy studiują w języku polskim. O kredyt w wysokości 20 tys. zł na semestr ubiegać się będą mogą osoby, które złożą wniosek na nadchodzący rok akademicki i kolejne lata. Jeśli zaś student chce skredytować opłaty, które poniósł za poprzedni rok akademicki, to może liczyć na 18 tys. zł na semestr i stawka ta będzie obowiązywać go do końca studiów.

Piekarska chwaliła kredyty na studia

Podczas konferencji Piekarska chwaliła pomysł wprowadzenia kredytów na studia medyczne. – Chciałabym powiedzieć w imieniu studentów, że bardzo się cieszymy, iż takie narzędzie zostało wprowadzone, ponieważ wiele osób, które nie są w stanie studiować ze względu na barierę finansową, teraz będzie miało taką możliwość. Znam wiele ambitnych osób, które właśnie przez wzgląd na sytuację finansową w ich domu nie mogły studiować. Teraz mamy to narzędzie i dzięki temu będziemy mieli teraz więcej lekarzy, biorąc pod uwagę dobro naszych pacjentów – mówiła podczas konferencji Piekarska.

– W imieniu studentów, w imieniu absolwentów, a także w imieniu młodych lekarzy, chciałabym podziękować Ministerstwu Zdrowia, że słuchają naszych słów, naszych pomysłów i starają się je wprowadzać w życie. W imieniu nas, przedstawicieli organizacji studenckich, chciałabym podziękować za to, że również jesteśmy wcielani w pracę zespołów. Jest to niezwykłe wyróżnienie i mam nadzieję, że przyszła współpraca z Ministerstwem Zdrowia również będzie się układała tak owocnie – dodała.

Wystąpienie Piekarskiej nie spotkało się entuzjazmem młodych lekarzy, którzy w mediach społecznościowych ostro skrytykowali jej słowa. Piekarska wydała wieczorem na Facebooku oświadczenie, w którym podkreśliła, że słowa, które padły na konferencji były jej prywatną opinią.

– Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland jest organizacją z założenia apartyjną i nie popierającą żadnej z opcji politycznych. Słowa wypowiedziane przeze mnie podczas Konferencji Prasowej w Ministerstwie Zdrowia na temat Kredytów na studia medyczne były moją prywatną opinią, a nie stanowiskiem Zarządu Głównego czy Stowarzyszenia – napisała Piekarska.

– Prawdą jest, że doceniam włączenie naszej organizacji do konsultacji w sprawach studenckich oraz kształcenia i jesteśmy gotowi pracować z każdym Ministrem Zdrowia, niezależnie od wyników wyborów, ponieważ w mojej opinii udział w takich konsultacjach jest niezwykle cenny. Jednocześnie chciałabym odnieść się do swoich słów – kredyty na studia medyczne to propozycja dla wąskiego grona odbiorców, którym często niewiele brakuje, aby rozpocząć studia stacjonarne na kierunku lekarskim, a nie mają wystarczających środków na pokrycie czesnego. Sama popieram ten projekt, ponieważ uważam, że dla osób planujących pozostać oraz pracować w Polsce po zakończeniu edukacji możliwość umorzenia kredytu jest korzystnym rozwiązaniem. Również sama propozycja kredytów na opłacenie studiów padła wcześniej, podczas spotkań ze studentami. Aby wprowadzać dalsze zmiany, musimy pamiętać o prowadzeniu dialogu. Chciałabym także podkreślić, że moje poparcie dotyczy wyłącznie niniejszego projektu, a nie wszystkich działań Ministerstwa Zdrowia – podkreśliła Piekarska.

Piekarska przyznała, że podczas konferencji powinna zaznaczyć, że prezentuje prywatną opinię, a nie stanowisko Stowarzyszenia IFMSA-Poland.

„Jesteśmy oburzeni”

Oświadczenie Piekarskiej pojawiło się już po tym, jak Komisja Rewizyjna stowarzyszenia zdecydowała się ją zawiesić. – Jesteśmy oburzeni i zniesmaczeni, podobnie jak całe środowisko. Mariola Piekarska, która pełniła funkcję prezydent IFMSA-Poland od października 2021 roku, dotychczas dała się poznać z dobrej strony. Tym bardziej niezrozumiałe jest dla nas jej dzisiejsze wystąpienie – komentuje w rozmowie z tvn24.pl jeden z byłych działaczy IFMSA-Poland, dziś działacz izb lekarskich.

Pierwotnie Piekarska miała przestać pełnić funkcję prezydenta IFMSA-Poland we wrześniu, po rocznej kadencji.

