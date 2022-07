Co poza paliwem najczęściej kupujemy na stacjach? W rankingu zaskakuje szczególnie jeden produkt

Od lat na stacjach benzynowych zaopatrujemy się nie tylko w paliwo. Eksperci aplikacji Pan Paragon (aplikacja zakupowa, której główną funkcją jest przechowywanie paragonów w telefonie) sprawdzili, co polscy kierowcy najchętniej kupują będąc w trasie. Wyniki ujawnia serwis Business Insider Polska.

Pierwsze miejsce na paragonowym TOP 10 nie zaskakuje, gdyż najczęściej wybieranym produktem okazuje się być kawa, a w szczególności caffe latte. Drugie miejsce – co również nie jest niespodzianką – zajmuje hot dog (najczęściej wybieranym dodatkiem jest kabanos). Zaskakiwać może natomiast fakt, że podium zamykają papierosy.

Ulubione produkty kierowców zdrożały

Tuż za podium znalazły się natomiast batony i energetyki. Dalsze miejsca zajmują napoje słodzone, burgery, rogale, bagietki. Top 10 najchętniej wybieranych produktów na stacjach paliw zamyka natomiast woda.

– Nasze zestawienie pokazuje czarno na białym, że na stacjach paliw stawiamy na produkty spożywcze dostępne "od ręki" oraz takie, które łatwo konsumować podczas jazdy. Nic w tym dziwnego: będąc w dłuższej trasie, chcemy oszczędzać na czasie, by jak najszybciej dotrzeć do wyznaczonego celu. W wyborze produktów na stacjach paliw dużą rolę odgrywa także zmęczenie. Nie da się ukryć, że kawa, energetyki czy słodycze dostarczają energii i pobudzają organizm do działania. W tym przypadku aspekt zdrowego odżywiania niestety schodzi na dalszy plan – komentuje Antonina Grzelak, z aplikacji Pan Paragon, cytowana przez serwis Business Insider Polska.

Najchętniej wybierane produkty na stacjach paliw łączy jedno – na przestrzeni ostatniego roku zdrożały. Dowodzi tego porównanie średnich cen z czerwca tego roku do cen z początku lata ubiegłego roku. Przykładowo, za caffe latte w czerwcu br. trzeba zapłacić średnio o 1 zł więcej niż przed rokiem. Identyczna różnica cenowa widoczna jest przy hot dogach z kabanosem, które rok temu kosztowały 5,99 zł, podczas gdy teraz 6,99 zł. Nieco mniejszy wzrost (średnio o 80 groszy na jednej paczce) odnotowały papierosy (z 13,99 zł do 14,79 zł).

