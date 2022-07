Wakacje kredytowe - kto może skorzystać i jak złożyć wniosek?

Przypomnijmy, że ustawa o wsparciu kredytobiorców, której elementem są wakacje kredytowe została przyjęta przez Sejm 7 lipca. Izba niższa parlamentu zaakceptowała wówczas większość poprawek wprowadzonych przez Senat. W miniony czwartek ustawę podpisał prezydent Andrzej Duda. Wejdzie ona w życie 14 dniach od daty złożenia podpisu prezydenta i ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Nawet 8 miesięcy bez spłat rat

Wakacje kredytowe – to jak zauważa Ministerstwo Finansów – nawet 8 miesięcy bez spłat rat:

po 2 miesiące w trzecim i czwartym kwartale 2022 r. (od 1 sierpnia 2022 r.);



po 1 miesiącu w każdym z czterech kwartałów 2023 r.



Kto może skorzystać z wakacji kredytowych? Jest to rozwiązanie dla osób posiadających kredyty hipoteczne w złotych polskich, które zaciągnęły kredyt na własny cel mieszkaniowy. Wakacje kredytowe będą przysługiwać kredytobiorcy w stosunku tylko do jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Wakacje kredytowe dotyczą zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu. Terminy na spłatę rat zostaną przedłużone bez żadnych dodatkowych odsetek. Jedyne opłaty, jakie mogą się w tym czasie pojawić to opłaty ubezpieczeniowe.

Aby skorzystać z wakacji kredytowych, trzeba spełnić łącznie dwa warunki:

zawrzeć umowę kredytu hipotecznego przed 1 lipca 2022 r.;



zakończyć okres kredytowania co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty.



Jeśli kredytobiorca korzysta już z wakacji kredytowych uzgodnionych wcześniej z bankiem, a złoży wniosek o wakacje na mocy nowych przepisów, to termin tych pierwszych wakacji skróci się z chwilą złożenia nowego wniosku u kredytodawcy.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu będzie można złożyć w formie papierowej albo elektronicznej, w tym za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej. We wniosku należy oznaczyć zarówno kredytobiorcę, bank, jak i numer umowy kredytowej – należy wskazać dokładnie okres lub okresy zawieszenia rat. We wniosku musi się także znaleźć oświadczenie, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, które mówi o tym, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

W ciągu 21 dni bank może przesłać potwierdzenie, że otrzymał wniosek oraz informację o wysokości opłat z tytułu umów ubezpieczenia. Wakacje kredytowe zaczną się z chwilą doręczenia kredytodawcy wniosku o zawieszenie wykonania umowy. Oznacza to, że to kredytodawca będzie związany decyzją kredytobiorcy.

Z wyliczeń Ministerstwa Finansów wynika, że za sprawą wakacji kredytowych obciążenia Polaków zmniejsza się o nawet 3 mld zł rocznie.

Czytaj też:

Glapiński o wakacjach kredytowych. „Wspaniały prezent”