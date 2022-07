Banki z rekordowym zyskiem. Nie wszyscy tracą na wysokich stopach procentowych

Wysoka inflacja i rosnące stopy procentowe to dla wielu Polaków powód do ogromnych zmartwień. Dla banków jest to jednak okres podwyższonych zysków. Potwierdza to najnowszy raport KNF.

Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła raport dotyczący zysków banków w Polsce w pierwszym półroczu 2022 roku. Jest to okres rosnącej inflacji. Wszystkie sześć miesięcy ujętych w raporcie przyniosło także decyzje Rady Polityki Pieniężnej o podwyższeniu stopy referencyjnej. W czerwcu wyniosła ona już 5,25 proc. (obecnie 6,5 proc.). Z raportu wyłania się bardzo jasny obraz rynku. Banki przeżywają obecnie swoje pięć minut. „Na koniec maja 2022 r. 3 banki komercyjne wykazały łączną stratę w wysokości 0,1 mld zł. Banki te miały ok. 0,6 proc. udziału w aktywach sektora. Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 12,9 mld zł” – czytamy w prezentacji KNF. Oznacza to, że banki w ujęciu roczny zanotowały wzrost zysków o 121,8 proc. Odsetkowa żyła złota W okresie pięciu miesięcy 2022 roku wynik z odsetek wzrósł do 30,05 mld zł wobec 18,26 mld zł rok wcześniej, zaś wynik z prowizji sięgnął 7,75 mld zł wobec 6,77 mld zł rok wcześniej. Wynik z działalności operacyjnej zwiększył się do 17,21 mld zł z 8,19 mld zł rok wcześniej. Należy jednak zaznaczyć, że także koszty działalności banków w tym czasie wzrosły, ale w ujęciu rocznym jest to zaledwie różnica o 2,71 mld złotych. Koszty działalności banków wyniosły bowiem do 17,58 mld zł z 14,87 mld zł rok w analogicznym okresie 2021 roku. Nieco mniejsze przychody banki osiągają także z działalności kredytowej. Jest to jednak naturalne w momencie, gdy kredyt staje się dużo droższy i dla wielu firm i klientów indywidualnych nieosiągalny. „Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w maju 2022 r. zmniejszył się o 4,2 mld zł (tj. o 0,3 proc. m/m)” – podała KNF. Spadki na rynku kredytów hipotecznych Jak informuje Komisja, portfel kredytów mieszkaniowych brutto dla gospodarstw domowych w maju 2022 r. zmniejszył się o 3,9 mld zł do poziomu 504 mld zł (-0,8 proc. m/m i +4,2 proc. r/r). Portfel kredytów mieszkaniowych złotowych brutto dla gospodarstw domowych w maju nieznacznie się zmniejszył (-0,7 mld zł) do 406,8 mld zł (-0,2 proc. m/m i 9 proc. r/r). Udział kredytów złotowych w kredytach mieszkaniowych dla gospodarstw domowych na koniec maja 2022 r. wynosił 80,7 proc. Na koniec maja 2022 r. działalność prowadziło: 30 banków komercyjnych, 501 banków spółdzielczych, 35 oddziałów instytucji kredytowych i banków zagranicznych. Czytaj też:

