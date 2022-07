„Polski” Bayraktar sfinansowany w 66 proc. Do zebrania zostało 8 mln zł

Polacy, a także, jak się szybko okazało inne narodowości, którzy przyłączyły się do zbiórki na Bayraktara dla Ukrainy, nie przestają zaskakiwać. Akcja, której pomysłodawcą jest Sławomir Sierakowski, może się poszczycić zebraniem dwóch trzecich wymaganej kwoty.

15 milionów na Bayraktara dla Ukrainy

Na koncie zbiórki jest już 66 proc. potrzebnych środków, czyli blisko 15 milionów złotych. Aby udało się ufundować Bayraktara dla ukraińskiej armii, potrzebne jest 22,5 miliona. Na osiągnięcie celu zostało jeszcze 13 dni, więc z dużym prawdopodobieństwem uda się zebrać całą kwotę.

Akcja od czasu, gdy została założona, bardzo się rozrosła. Nie jest to już wyłącznie normalna zrzutka. Teraz, osoby, które chcą wesprzeć finansowanie drona, mogą także wziąć udział w aukcjach, gdzie do wygrania są np: kolacja z pomysłodawcą Sławomirem Sierakowskim, spotkanie z Radosławem Sikorskim, dzień na planie filmowym z Agnieszką Holland, czy rejs po Wiśle z Maksymilianem Rigamonti. Wszystkie wpłaty na rzecz aukcji trafią na konto głównej zbiórki.

Do zbiórki dołączyli również m.in. Białorusini mieszkający w Polsce. Do specjalnie utworzonej skarbonki wrzuciłi łącznie 61,2 tysiąca złotych. Największa wpłata indywidualna to aż 100 tys. złotych.

Bayraktar TB2

Bayraktar TB2 to turecki dron, który wykonany jest przede wszystkim z kompozytów węglowych oraz aluminium. Ma 6,5 metra długości 12 metrów rozpiętości skrzydeł. Może latać z maksymalną prędkością 22 km/h, ale jego średnia prędkość przelotowa to 130 km/h. Maksymalna wysokość, na której może latać Bayraktar TB2, to 8,2 km, ale standardowo operuje na wysokości 5,5 km. Może pozostawać w powietrzu do 27 godzin.

