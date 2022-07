Środki unijne trafią niebawem do Polski? Morawiecki: Mamy na to sposoby

Premier Mateusz Morawiecki gościł w Turowie (woj. zachodniopomorskie). Podczas spotkania z mieszkańcami nie krył, że relacje Polski i Unii Europejskiej należą do trudnych. Uspokajał jednak tych, których ta sytuacja martwi. – Nie martwcie się. Jakby nie było problemów, to znaczy że uszy po sobie i robimy tak, jak ktoś chce. A tak jak ktoś chce, to nigdy nie jest dobrze dla nas, bo ktoś inny realizuje swoje interesy – mówił premier.

Morawiecki pytał uczestników spotkania, czy sądzą, że Szwecji albo Francji zależy na interesie Polski, podkreślając w odpowiedzi, że „oni patrzą na swój interes, a my patrzymy na swój i bronimy swojego interesu”. – Swoje wywalczymy i to wszystko, co nam się należy, też do nas trafi, bo mamy na to swoje sposoby. Mamy swoje mechanizmy, wiemy, jak to zrobić. Jesteśmy uparci, jesteśmy konsekwentni i to doprowadzi do tego, że pieniądze unijne tutaj będą. Nie damy sobie wyrwać tych polskich pieniędzy, które my wyrwaliśmy mafiom VAT-owskim – powiedział szef rządu.

Morawiecki o słowach Kaczyńskiego

Morawiecki pytany był o słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z piątkowego spotkania w Płocku, w trakcie którego lider partii rządzącej mówiąc o tzw. kamieniach milowych przekonywał, że „z punktu widzenia traktatów nie mamy żadnych obowiązków, żeby słuchać UE w sprawie wymiaru sprawiedliwości”.

– Też tak uważam. Dosyć tego. Ale rzeczywistość jest bardziej skomplikowana. Popatrzmy na to jak na międzynarodową grę. I w tej grze musimy postawić na swoim. Nie chcemy się izolować jak Łukaszenka, bo to do niczego nie prowadzi. Ale chcemy stawiać na naszym. I stawiamy na naszym – powiedział premier.

Czytaj też:

Morawiecki porównał inflację do Tuska. „Przybyła do nas z zagranicy i przeszkadza tak, jak tylko potrafi”