Ogromna kumulacja w Eurojackpot. 22 lipca na zwycięzcę czeka fortuna

Losowanie loterii Eurojackpot z 19 lipca nie przyniosło głównej wygranej. Nikt nie skreślił poprawnie liczba 20, 23, 24, 37, 43, oraz 9 i 10. Najwyższy poziom, który udało się wytypować poprawnie, to czwórka. Oznacza to, że z ogromnej puli (do wygrania było aż 550 milionów złotych) wypłacone zostanie tylko nieco ponad 277 tysięcy złotych.

Kumulacja w Eurojackpot

Oznacza to także, że w loterii nastąpiła kolejna już kumulacja. Poziom głównej wygranej rośnie od losowania z 31 maja. Już w piątek 22 lipca do wygrania będzie więc prawdziwa fortuna. Na osobę, która poprawnie wytypuje sześć liczb, czeka aż 580 milionów złotych. Od potencjalnej wygranej będzie oczywiście trzeba odprowadzić podatek, ale nadal będzie to kwota, która z pewnością zabezpieczy wydatki nie tylko wygranego, ale także jego spadkobierców.

Właściwych liczb nie udało się skreślić nie tylko w Polsce. Eurojackpot jest bowiem loterią europejską. Najbliżej głównej wygranej byli Niemcy, gdzie skreślono dwie wygrane drugiego stopnia. Każdy ze szczęśliwców otrzyma dzięki temu po blisko 900 tysięcy euro.

Podatek od wygranej w Eurojackpot

Osoby grające w Eurojackpota, a także inne gry losowe, muszą pamiętać, że zgodnie z polskim prawem, wszystkie wygrane powyżej 2280 złotych podlegają opodatkowaniu w wysokości 10 proc. kwoty. Oznacza to, że jeśli 22 lipca, ktoś wygra 580 milionów złotych, to od tej sumy zostanie odprowadzony podatek 5,8 miliona zł, który trafi do Skarbu Państwa.

Największym plusem całej sytuacji jest fakt, że wygrany nie musi odprowadzać tego podatku sam, dzięki czemu nie ma poczucia oddawania tak dużej sumy. W przypadku gier losowych, do odprowadzenia podatku zobowiązany jest organizator loterii, czyli Totalizator Sportowy. Wygrany otrzymuje więc już kwotę uszczuploną o obowiązkowy podatek.

Jak grać w Eurojackpot?

Eurojackpot to gra liczbowa organizowana w Europie, w której udział bierze 18 państw europejskich, w tym Polska. Pozostałe kraje to: Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Włochy, Węgry.

Losy można kupować w tych samych placówkach, które dystrybuują losy gier Lotto. Grać można też przez internet lub za pomocą aplikacji mobilnej. Zasady gry są bardzo proste:

Typujemy 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 10.

Skreślamy swoje liczby na blankiecie lub gramy na chybił trafił.

Dopiero łączne spełnienie tych warunków oznacza wygraną pierwszego stopnia.

Są też stopnie pośrednie. Jeśli uda się trafić pięć na pięć liczb w pierwszej puli i tylko jedną z dwóch liczb w drugiej – można liczyć na średnią wypłatę rzędu 700 tys. euro.

Jeśli trafimy tylko pięć liczb z pierwszej puli, a z drugiej żadnej – przeciętna wypłata wyniesie 120 tys. euro.

Możliwa jest gra tylko na jedno najbliższe losowanie.

