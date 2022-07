Wakacje kredytowe. Ważny apel minister finansów: Będziemy dłużej z naszym kredytem żyć

Pod koniec zeszłego tygodnia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o wsparciu kredytobiorców, której elementem są wakacje kredytowe, które zaczną obowiązywać od sierpnia. O rozwiązaniu tym mówiła w audycji „Poranek Siódma – 9” w Radiu Warszawa minister finansów Magdalena Rzeczkowska. – Rozwiązanie to jest dostępne dla tych osób, które mają kredyt w złotówkach, kredyt na cele mieszkaniowe, co istotne – na własne cele mieszkaniowe, czyli nie dotyczy to domu, czy mieszkania, który zakupiliśmy np. na wynajem – przypominała szefowa resortu finansów.

„Wakacje kredytowe to nie zwolnienie z raty”

Rzeczkowska apelowała, by osoby, których sytuacja pozwala na spłatę kredytu, zastanowiły się nad tym, czy warto korzystać z wakacji kredytowych. – Będziemy wówczas dłużej z naszym kredytem żyć. Wszystko zależy też od tego na jak długo mamy to zobowiązanie – mówiła minister finansów. – Przypomnę, że wakacje kredytowe to nie jest zwolnienie z raty kredytu, to są – jak wskazuje nazwa – wakacje, urlop, gdy w wybranym okresie nie płacimy raty kredytu (kapitałowej, odsetkowej), ale nasze zobowiązanie wydłuża się, będziemy musieli o tyle miesięcy dłużej spłacać kredyt – dodała.

Pytana o to, czy bank może odmówić kredytobiorcom zgody na wakacje kredytowe, Rzeczkowska podkreśliła, że taka sytuacja będzie miała miejsce w przypadku osób, które nie spełniają warunków. – Czyli gdy nasz kredyt nie jest zaciągnięty w złotówkach, bądź gdy nie jest zaciągnięty na własne cele mieszkaniowe. Wtedy nie możemy z tego rozwiązania skorzystać – wyjaśniała szefowa resortu finansów.

Czemu wakacje nie obejmują frankowiczów?

Rzeczkowska pytana była również, czy skorzystanie z wakacji kredytowych nie wpłynie na pogorszenie zdolności kredytowej kredytobiorców. – Zdolność kredytowa to nasza ogólna sytuacja, czyli zarobki, praca, szereg elementów, które są brane pod uwagę. Skorzystanie z wakacji kredytowych nie obniża zasobności naszego portfela, wiec wydaje mi się ze tutaj takiego ryzyka nie ma – podkreśliła minister finansów.

W wywiadzie padło również pytanie o to, dlaczego wakacje kredytowe nie objęły frankowiczów. Minister finansów podkreśliła, że dla grupy tej przewidziano inne rozwiązanie, którym jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. – To specjalny fundusz na którym środki są gromadzone przez banki, tak, żeby w sytuacji kiedy kredytobiorca ma poważne problemy ze spłatą kredytu może wystąpić o rodzaj pożyczki – przypomniała Rzeczkowska.

