Polacy nie przestają zaskakiwać. Zbiórka na Bayraktara już z 19 milionami złotych

Polska zbiórka na drona bojowego Bayraktar dla obrońców Ukrainy postępuje. Na koncie w portalu zrzutka.pl zgromadzono już ponad 19 milionów złotych na ten cel. Oznacza to, że aby udało się sfinansować maszynę, potrzeba już “tylko” 3,5 miliona złotych.

Bayraktar dla Ukrainy. Znane osoby włączyły się do akcji

Do akcji dołączyło już ponad 170 tysięcy osób. Wśród wpłat dominują przelewy na 100 i 200 złotych, ale nie brakuje też dużo większych datków. Dwóch anonimowych rekordzistów wpłaciło po 100 tysięcy złotych. Są też trzy wpłaty po 50 tysięcy złotych, z czego jedna to przelew od serwisu zrzutka.pl, który udostępnił platformę do zbierania środków.

Swoje zaangażowanie pokazało wiele znanych osób. Akcję wsparli m.in. Kuba Wojewódzki, Agnieszka Holland, Wojciech Smarzowski, Olaf Lubaszenko, Anja Rubik, Maciej Stuhr, czy Marek Belka. Poza możliwością zwykłej wpłaty, można wziąć też udział w specjalnych aukcjach, które są częścią zrzutki. Wylicytować można np. lunch z byłym premierem Markiem Belką, dzień na planie serialu Netfliksa z Borysem Szycem, dzień na planie filmowym z Agnieszką Holland, czy kolację z organizatorem akcji Sławomirem Sierakowskim.

Bayraktar, czyli postrach rosyjskiej armii

Bayraktar TB2 to turecki dron, który wykonany jest przede wszystkim z kompozytów węglowych oraz aluminium. Ma 6,5 metra długości 12 metrów rozpiętości skrzydeł. Może latać z maksymalną prędkością 22 km/h, ale jego średnia prędkość przelotowa to 130 km/h. Maksymalna wysokość, na której może latać Bayraktar TB2, to 8,2 km, ale standardowo operuje na wysokości 5,5 km. Może pozostawać w powietrzu do 27 godzin.

