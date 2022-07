Sejm zdecydował w sprawie dodatku węglowego

Sejm zagłosował za przyjęciem ustawy o dodatku węglowym. Posłowie i posłanki większością głosów przyjęli rządowy projekt, który został zaopiniowany przez sejmowe komisje. Dodatek węglowy to jednorazowa pomoc państwa w wysokości 3 tysięcy złotych. Co ciekawe, rząd nie będzie sprawdzał, na co przeznaczona będzie wypłacona kwota. Z naszych informacji wynika, że warty ponad 11 miliardów złotych program, będzie finansowany z funduszu przeciwdziałania COVID-19.

Kto może liczyć na dodatek węglowy?

Dodatek węglowy przysługiwał będzie gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy jego głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Warunkiem koniecznym do uzyskania świadczenia jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do uruchomionej przed rokiem Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski o dodatek węglowy można składać do końca listopada br. Gmina będzie miała maksymalnie miesiąc na wypłatę świadczenia. Warto podkreślić, że dodatek węglowy powiązany jest z gospodarstwem domowym i w przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka tego gospodarstwa, dodatek przyznany będzie temu z wnioskodawców, który złożył wniosek jako pierwszy.

Pieniądze będą wypłacane także tym osobom, które surowiec już kupiły. Minister Anna Moskwa zwróciła uwagę, ze w ostatnich tygodniach część osób kupowała bowiem surowiec w efekcie paniki, jaka powstała na rynku. – Większość gospodarstw ten węgiel już kupiła. Wymaganie dodatkowych formalności, faktur, czy paragonów za już kupiony węgiel, byłoby niesprawiedliwe – powiedziała.

Czytaj też:

Steinhoff: To, że mamy węgiel i możemy go kopać, to nie oznacza, że trzeba to robić