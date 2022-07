Polska przeciwna propozycji KE dotyczącej redukcji zużycia gazu. Ostre słowa minister klimatu

Przypomnijmy, że w zeszłym tygodniu Komisja Europejska ogłosiła plan mający na celu zapobieżenie kryzysowi energetycznemu podczas nadchodzącej zimy. Główny punkt planu zakłada, by państwa członkowskie Unii Europejskiej zredukowały – w okresie 1 sierpnia br. – 31 marca 2023 r. – zużycie gazu o 15 proc. Sprzeciw Polski wobec tej propozycji ogłosiła dziś Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

Propozycje przygotowane „na kolanie”

– To co nie jest akceptowalne w propozycjach Komisji Europejskiej, to propozycja wprowadzenia obowiązkowych mechanizmów redukcyjnych. Trudno, żeby państwa zgodziły się na obowiązkowe redukcje gazu, nie wiedząc jak będzie wyglądała najbliższa zima, nie mając zabezpieczonych własnych interesów – powiedziała szefowa resortu klimatu i środowiska. – Możemy rozmawiać na temat dobrowolnych mechanizmów, możemy rozmawiać na temat oszczędzania w poszczególnych państwach (...) Trudno dyskutować o obowiązkowych mechanizmach przygotowanych na kolanie przez Komisję Europejską, zmuszających państwa do obowiązkowej redukcji. Na to się nie możemy zgodzić – dodała.

Moskwa podkreśliła, że podobne stanowisko w tej sprawie prezentują Grecja, Hiszpania, Portugalia, Cypr, czy Malta. – Nie czuję się kompetentna, by decydować o ograniczeniach w Hiszpanii, na Malcie, czy w Bułgarii. Tak samo nie chciałabym, by te państwa podejmowały decyzje o ograniczeniach w Polsce. Bezpieczeństwo energetyczne to zadanie konkretnego państwa i konkretnego rządu – podkreśliła minister klimatu i środowiska.

Podczas briefingu prasowego Moskwa podkreśliła, że Polska jest przygotowana na najbliższą zimę, jeśli chodzi o zapasy gazu.

Jutro w Brukseli odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady ds. Energii poświęcone propozycjom Komisji Europejskiej dotyczącym redukcji gazu.

