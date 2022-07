Nieoficjalnie: Jest nazwisko następcy Piotra Naimskiego

Z informacji przekazanych w poniedziałek przez serwis wpolityce.pl wynika, że Mateusz Berger zostanie powołany na stanowisko Pełnomocnika rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. Berger – jak przypomina portal – pełnił w przeszłości funkcję m.in. Dyrektora Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych w Ministerstwie Rozwoju oraz Dyrektora Departamentu Skarbu Państwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Uczestniczył w pracach związanych z utworzeniem Polskiej Grupy Lotniczej. Przez ponad pięć lat był członkiem a następnie przewodniczącym Rady Nadzorczej PLL LOT S.A.

Od maja 2017 roku do końca 2019 roku Berger był członkiem rady nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., zaś pod koniec 2019 roku został członkiem Zarządu ARP S.A. Nadzorował projekty inwestycyjne i restrukturyzacyjne. Był zaangażowany w projekty z zakresu morskiej energetyki wiatrowej, w szczególności w zapewnienie udziału polskich firm w budowę tego segmentu energetyki.

Berger zastąpi Naimskiego

Berger zastąpi Piotra Naimskiego, który został niespodziewanie odwołany ze stanowiska pełnomocnika rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury energetycznej w zeszłą środę. Stanowisko to pełnił od listopada 2015 roku. – Jako ustne uzasadnienie powiedziano mi, że nie nadaję się do współpracy i „wszystko blokuję”. Nie pierwsza to w moim dość długim już życiu dymisja – napisał na Facebooku Naimski, nawiązując do odwołania sprzed 30 lat, gdy po upadku rządu Jana Olszewskiego, przestał pełnić funkcję szefa Urzędu Ochrony Państwa (UOP).

Zwróciliśmy się do Kancelarii Premiera o potwierdzenie nominacji dla Mateusza Bergera. Do czasu publikacji tekstu nie otrzymaliśmy jednak w tej sprawie odpowiedzi.

