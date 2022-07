Znamy najbogatsze gminy w Polsce. Na szczycie bez zmian

Ranking najbogatszych gmin w Polsce prezentuje serwis samorządowy Polskiej Agencji Prasowej. Powstał on w oparciu o dane Ministerstwa Finansów dotyczące wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla gmin na ten rok (wskaźnik G).

Zestawienie przynosi znakomite wieści dla województwa łódzkiego. Na pierwszym miejscu pozostaje bowiem gmina Kleszczów, gdzie na jednego mieszkańca przypadło 29 704 zł. Na trzecim miejscu znalazła się zaś inna gmina z tego regionu, czyli Rząśnia z dochodem w wysokości 7384 zł per capita. Pomiędzy łódzkimi gminami znajdują się dolnośląska gmina Kobierzyce, gdzie na mieszkańca przypadło 8125 zł.

W pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze następujące gminy: Jerzmanowa (woj. dolnośląskie) – 7330 zł per capita), Szczerców (woj. łódzkie) – 6936 zł per capita, Nadarzyn (woj. mazowieckie) – 6855 zł per capita, Suchy Las (woj. wielkopolskie) – 6716 zł per capita, Mielnik (woj. podlaskie) – 6703 zł per capita, Sulmierzyce (woj. łódzkie) – 6607 zł per capita oraz Polkowie (woj. dolnośląskie) – 6586 zł per capita.

Jak w rankingu wypada Warszawa? Okazuje się, że kwota z podatków w stolicy wyniosła 4354 zł per capita, co daje miastu 33 miejsce w zestawieniu.

Najbiedniejsze gminy

W końcówce zestawienia (na 2477 miejscu) znajduje się wciąż gmina Potok Górny (woj. lubelskie), gdzie na jednego mieszkańca przypada 524 zł. Kolejne miejsca „od końca” zajmują gminy województwa podlaskiego – Przytuły i Turośl (odpowiednio 559 zł i 586 zł per capita).

Serwis samorządowy PAP przypomina, że na dochody gmina składają się nie tylko wpływy z podatków i opłat (oraz udziały w PIT i CIT), ale też m.in. dochody ze sprzedaży majątku, subwencje, dotacje celowe z budżetu państwa, oraz środki unijne.

Czytaj też:

Problemy przy budowie zapory na granicy z Białorusią. „Skrajnie trudne warunki”