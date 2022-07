UE podwaja import energii z Ukrainy. Skorzystają obie strony

Europejska Sieć Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych (ENTSO-E) potwierdziła dziś zamiar podwojenia importu energii elektrycznej z Ukrainy. Ukraiński minister energetyki Hermanem Hałuszczenko spotkał się w tej sprawie z przewodniczącym zarządu ENTSO-E Joachimem Vanzettą i sekretarz generalną ENTSO-E Sonią Twohig, a także z unijną komisarz ds. energii Kadri Simson. – Unia Europejska podjęła decyzję o podwojeniu wolumenu handlu energią elektryczną z Ukrainą – poinformowała po spotkanou z Hałuszczenko Simson.

Decyzja ta – jak podkreślają ukraińskie media – jest efektem synchronizacji sieci energetycznych Ukrainy i Mołdawii z europejskimi systemami energetycznymi, co pozwala mówić o handlu energią elektryczną na pełną skalę między Ukrainą a Unią Europejską.

Korzyści dla obu stron

Handel energią elektryczną zapewni korzyści obydwu stronom. Dla Ukrainy to zyski, które okażą niezwykle przydatne w obliczu strat spowodowanych trwającą już pięć miesięcy wojną. Unia Europejska zaś będzie miała możliwość pozyskania dodatkowej ilość energii elektrycznej po przystępnej cenie i to w czasach, gdy ceny energii są bardzo wysokie, a pytanie o blackout w niektórych państwach stawiane są w kategoriach nie „czy”, a „kiedy”.

Minister energetyki Ukrainy zwraca uwagę, że dzięki dzisiejszej decyzji Unii łatwiej będzie przeprowadzić redukcję gazu o 15 proc. (w innym wypadku UE musiałaby go wykorzystać na produkcję własnej energii elektrycznej). Hałuszczenko uczestniczył we wczorajszym spotkaniu unijnych ministrów odpowiedzialnych za energię w trakcie którego porozumiano się w sprawie dobrowolnego ograniczenia gazu o 15 proc. między sierpniem br., a marcem 2023 roku. Oszczędzanie gazu przez kraje unijne jest głównym elementem ogłoszonego przed tygodniem planu Komisji Europejskiej, mającego na celu zapobieżenie kryzysowi energetycznemu podczas nadchodzącej zimy, w przypadku ewentualnych zakłóceń w dostawach gazu ze strony Rosji.

Ukraina złożyła wniosek o przystąpienie do ENTSO-E w marcu, zaś na początku czerwca otrzymała prawo do eksportu swojej energii do Europy. W tamtym miesiącu Kijów rozpoczął handel energią elektryczną z Rumunią.

