Tranzytu do Kaliningradu jednak nie będzie? Litwa znalazła sposób

Siauliu Bankas, istniejący od 30 lat największy litewski bank kapitałowy poinformował niedawno, że od 1 września wstrzyma operacje bankowe z Rosją i Białorusią. Siauliu Bankas pozostał jedynym spośród największych banków w kraju, który nadal dokonuje płatności między podmiotami gospodarczymi Litwy i Rosji, oraz Białorusi. – Od 15 sierpnia tego roku nie będziemy dokonywać płatności w rublach rosyjskich, niezależnie od kraju beneficjenta, a od 1 września płatności do lub z Federacji Rosyjskiej i Białorusi w jakiejkolwiek walucie – poinformował bank.

Tranzytu jednak nie będzie?

Siauliu Bankas to jedyny bank, który obsługuje cały tranzyt kaliningradzki (rosyjscy operatorzy płacą mu za usługi kolei litewskich). Wygląda więc na to, że Wilno – pomimo zaleceń Komisji Europejskiej – znalazło sposób na uniemożliwienie tranzytu towarów do obwodu kaliningradzkiego.

Litwa– jak przypomina „Rzeczpospolita” – ogłosiła zaprzestanie od 18 czerwca tranzytu kolejowego do Kaliningradu towarów objętych antyrosyjskimi sankcjami Unii Europejskiej. Chodzi m.in. o materiały budowlane, nawozy, cement, metale i inne produkty, co stanowi około połowy całego ruchu towarowego.

Komisja Europejska w zeszłym tygodniu opublikowała dokument, w którym zaleciła, aby nie wprowadzać zakazu tranzytu kolejowego towarów objętych sankcjami do obwodu kaliningradzkiego, pod warunkiem odpowiedniej kontroli. Jednocześnie, zgodnie z materiałami, powinien pozostać w mocy zakaz tranzytu towarów transportem drogowym.

Ambasada Rosji wysłała notę do litewskiego resortu spraw zagranicznych w związku z decyzją Šiaulių bankas. – Osobiście wręczyłem Litwie notatkę w sprawie Šiaulių bankas. Do 1 września jest jeszcze czas na zmianę decyzji – powiedział chargé d'Affaires Rosji na Litwie Siergiej Riabokoń w reżimowej telewizji Rossija 24.

