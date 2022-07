Biden zaskakująco szczerze: Działania rządu mogą być frustrujące, a czasem nawet wkurzające

Administracja Joe Bidena przygotowała kolejną ustawę, która może zostać zapamiętana, jako jedna z najważniejszych w kadencji prezydenta. Chodzi o Inflation Reduction Act (Ustawa o Zmniejszeniu Inflacji). Biden zwrócił się do Amerykanów, ale także do członków Kongresu.

– Działania rządu mogą być wolne, frustrujące, a czasem nawet wkurzające. Godziny, tygodnie i miesiące pracy ludzi, którzy nie chcieli się poddać, w końcu dały rezultat. Historia została napisana, a wiele żyć zmienionych. Ta ustawa stawia czoła jednym z największych problemów. Robimy gigantyczny krok, jako naród – powiedział prezydent Joe Biden na krótkim nagraniu, umieszczonym na oficjalnym profilu na Twitterze.

Inflacja, kryzys klimatyczny i bezpieczeństwo energetyczne

Jak zaznaczył prezydent, ustawa daje między innymi możliwość negocjowania niższych cen leków dla placówek służby zdrowia. „To coś, co Waszyngton obiecywał ludziom od dekad” – napisał prezydent USA. Ustawa zakłada także szereg rozwiązań, które pomogą chronić klimat i wzmocnią bezpieczeństwo energetyczne Stanów Zjednoczonych. „Żeby było jasne. Ustawa o Zmniejszeniu Inflacji, może być najważniejszym aktem prawnym w historii, w kwestii walki z kryzysem klimatycznym i poprawiającym bezpieczeństwo energetyczne” – dodał prezydent Joe Biden. „Mója wiadomość do Kongresu jest taka: Przyjmijcie ją (ustawę – przyp. red.), przyjmijcie ją dla Amerykanów, przyjmijcie ją dla Ameryki” – zaapelował do parlamentarzystów.

Ustawa jest dla prezydenta kluczowa. W USA panuje obecnie najwyższa od 41 lat inflacja, a Rezerwa Federalna ponownie podniosła stopy procentowe.

