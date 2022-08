Czy Orlen przedłuży promocję na paliwo? Obajtek: Jestem odpowiedzialnym człowiekiem

Grupa Orlen poinformowała w poniedziałek o sfinalizowaniu połączenia z Grupą Lotos. – Nie jesteśmy Orlenem, nie jesteśmy Lotosem. Jesteśmy zintegrowanym koncernem multienergetycznym – mówił prezes Orlenu Daniel Obajtek na konferencji prasowej w siedzibie Lotosu w Gdańsku.

Na co teraz ma ochotę Orlen?

Już po oficjalnej części Daniel Obajtek został zapytany przez dziennikarzy, jakie są jego dalsze „marzenia” dotyczące akwizycji i czy będzie ona dotyczyła podmiotów krajowych czy zagranicznych. wiadomo, co będzie się działo w najbliższych miesiącach: jesienią walne zgromadzenia Orlenu i PGNiG wydadzą zgodę na fuzję (we wrześniu w Orlenie, w październiku zbiera się walne zgromadzenie akcjonariuszy PGNiG), co umocni pozycję koncernu. A później?

– Uchylam się od tej odpowiedzi. Jeśli chodzi o rynek krajowy, to tym, czym byłem zainteresowany do zbudowania koncernu, już mam za sobą. Jeśli chodzi o dalszy rozwój energetyki, wolę tworzyć nowe spółki, nowe sojusze, które są bardziej mobilne i nie są skrępowane ustawą o zamówieniach publicznych, które są mobilne i szybciej podejmują decyzje biznesowe – powiedział Obajtek.

Dodał, że taką spółkę powołał w zakresie małych reaktorów SMR. – W tym roku pójdziemy do przodu, myślimy już o innych rzeczach, m.in. o kwestiach lokalizacyjnych – dodał. Wcześniej Obajtek został zapytany wprost, czy na jego celowniku jest Grupa Azoty, ale odmówił odpowiedzi na pytanie.

Kiedy znikną szyldy Lotosu?

Inne pytanie dotyczyło tego, kiedy szyldy Orlenu znajdą się na stacjach Lotosu. Obajtek zapewnił, że to dla niego najmniej istotne w całym procesie.

– Nie będziemy tego robić z pośpiechem. Ponad 100 stacji przejdzie rebranding i będzie dostosowanych do naszych systemów. Co do pozostałych – zdecydujemy w ciągu pięciu lat. Jesteśmy właścicielem loga Lotosu, ale o tym, czy będziemy z niego korzystać, zadecydujemy później – odpowiedział prezes Orlenu.

Czy promocja na Orlenie zostanie utrzymana?

Rząd ogłosił niedawno przedłużenie tzw. tarczy antyinflacyjnej. Pojawiło się pytanie, czy Orlen pójdzie za ciosem i przedłuży działąjącą od lipca promocję, która zakłada, że posiadacze karty Vitay, którzy tankują na własne potrzeby, przy kasie zapłacą o 30 groszy mniej na litrze niż wynika z ceny na pylonie. Promocja ma obowiązywać do końca sierpnia.

– Nie będę teraz odpowiadał. Jestem poważnym człowiekiem i staram się dawać odpowiedzialne komunikaty. Bardzo mocno musimy zwracać uwagę, jak układa się kwestia importu i eksportu, by nie zachwiać równowagi, bo to może spowodować problemy, gdy chodzi o wolumeny – powiedział Obajtek.

Połączenie Orlenu i Lotosu

Grupa ORLEN sfinalizowała połączenie z Grupą LOTOS, umacniając tym samym wiodącą rolę w branży paliwowo-energetycznej w Europie Środkowo – Wschodniej. Ostatnim krokiem, który udało się z sukcesem zrealizować, była rejestracja połączenia przez Sąd Rejonowy w Łodzi.

Połączenie otwiera drogę do uwolnienia synergii wynikających z wykorzystania potencjału dwóch firm. Bezpośrednim efektem fuzji PKN ORLEN i Grupy LOTOS będzie zwiększenie nakładów na inwestycje, przyspieszenie w realizacji najbardziej dochodowych projektów, większa niezależność energetyczna Polski i stabilne dostawy paliw dla wszystkich klientów.

Najprawdopodobniej dopiero w ostatnich dniach wakacji dowiemy się, czy promocja zostanie utrzymana.