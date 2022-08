Kryzys w Polsce inny niż poprzednie. Ryzyko kolejnych „scenariuszy szokowych”

Polska jest krajem „frontowym”, więc nie może pozwolić na przegraną Ukrainy, która byłaby wbrew interesom naszego kraju w długim okresie. Przekładając to na rynek kapitałowy i rynek akcji w szczególności – ważne jest, aby Polska miała co najmniej poprawne relacje z najbliższymi sąsiadami, ponieważ ma to bezpośredni wpływ na potencjalne decyzje inwestycyjne.

Wyceny krajowych spółek są niskie i w naszej opinii uwzględniają już spowolnienie gospodarcze oraz ryzyka geopolityczne. To, czego nie uwzględniają, to kolejne „scenariusze szokowe”, które mogą, ale nie muszą się zrealizować.