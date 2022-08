Ceny paliw. Jak Polska wypada na tle innych państw? Mamy nowe dane, które mogą zaskoczyć

Ceny paliw, szczególnie w okresie wakacyjnym są dla wielu Polaków jednym z najważniejszych tematów. Wojna w Ukrainie i spowodowane nią perturbacje na światowych rynkach sprawiły, że jeszcze niedawno na większości stacji benzynowych w Polsce trzeba było zapłacić ponad 8 złotych za litr zarówno benzyny pb95, jak i oleju napędowego.

Sytuacja na rynku zdążyła się jednak ustabilizować. Ceny ropy naftowej spadły poniżej 100 dolarów za baryłkę, co przełożyło się także na ceny dla odbiorców końcowych, czyli kierowców. Jak to wygląda w liczbach? Według danych portalu e-petrol od 4 tygodni ceny paliw w Polsce są najniższe w całej Unii Europejskiej.

Średnie ceny paliwa w Europie. W Polsce jest najtaniej

Jak wynika z najnowszych danych portalu e-petrol (zebrane 3 sierpnia), najwyższa średnia cena litra benzyny pb95 w Europie to 10,71 zł. Tyle muszą zapłacić Szwajcarzy. W przeliczeniu na złote, dziesiątkę z przodu na stacji benzynowej widać takżę w Norwegii, Danii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Grecji i Finlandii. Więcej niż 9 zł za litr płacą mieszkańcy Włoch, Portugalii, Estonii, Austrii, Hiszpanii i Irlandii. Za 8 złotych da się zatankować litr paliwa w Luksemburgu, Niemczech, Węgrzech, Litwie, Słowacji, Czechach, Łotwie, Francji, Belgii i Szwecji. Przedział cenowy 8-9 zł jest więc zdecydowanie największy.

Poniżej 8 złotych za litr benzyny pb95 płaci się średnio tylko w pięciu krajach w Europie. Są to Bułgaria (7,95 zł), Rumunia (7,85 zł), Chorwacja (7,55 zł), Słowenia (7,30 zł) i Polska (7,19 zł). To właśnie Polska jest więc w tej kwestii liderem. Rozkład ten wygląda bardzo podobnie, jeśli chodzi o średnią cenę litra oleju napędowego.

Eksperci przypominają jednak, że dane te nie biorą pod uwagę promocji, które ostatnio ogłosiła większość obecnych w Polsce stacji benzynowych, które oferują zniżki po 30 gr na litrze paliwa i nawet 40 gr dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

Koncerny łupią kierowców?

Co ciekawe, oskarżenia o to, że koncerny paliwowe wykorzystują kryzys do tego, aby zarobić na kierowcach, okazują się nieprawdziwe. Według oficjalnych danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego marże sprzedawców w porównaniu z rokiem ubiegłym znacząco spadły. Po 6 miesiącach 2022 roku marża na olej napędowy spadła z 0,07 zł w 2021 do 0 zł w czerwcu 2022 r. Z kolei marża stacji paliwowych na benzynę Eurosuper95 w czerwcu wyniosła 0,05 zł za litr, czyli prawie 65 proc. mniej niż w 2021 roku (0,14 zł).

