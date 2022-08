Egzaminatorzy prawa jazdy chcą podwyżek. Ważna deklaracja ministra

Jak już informowaliśmy w poniedziałek egzaminatorzy Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego (WORD)poinformowali o wznowieniu protestów w całej Polsce. Protesty mają jednak charakter oddolny, co oznacza, że każdy egzaminator sam decyduje, czy wziąć w nim udział. W związku z tym sytuacja w różnych ośrodkach wygląda różnie. Nie brakuje jednak miast, w których odwołano nawet połowę zaplanowanych egzaminów.

Ile zarabiają egzaminatorzy?

Egzaminatorzy WORD domagają się przede wszystkim podwyżek wynagrodzeń, tak by minimalne wynagrodzenie było na poziomie 1,5 średniej krajowej, tj. ok. 6000 złotych netto (obecnie początkujący egzaminatorzy zarabiają niekiedy niecałe 3000 zł na rękę). Protestujący zwracają uwagę, że przepisy dotyczące ich wynagrodzeń nie były zmieniane od 15 lat.

– Główne postulaty, to kwestia związana z brakiem przemodelowania przepisów z 2007 dotyczących wynagrodzenia egzaminatorów. Od tego momentu w tym zakresie nic się nie zmieniło. Chodzi nam również o koszty ponoszone w związku z prowadzeniem egzaminów na prawo jazdy. Od 2013 roku w żaden sposób nie zostały one zmienione, ani podwyższone, a wiadomo, że ceny bardzo mocno szybują w górę – powiedział w rozmowie z „Dziennikiem Zachodnim” Włodzimierz Mogiła, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie.

Wiceminister o wynagrodzeniach egzaminatorów

Głos w sprawie wynagrodzeń dla osób przeprowadzających egzaminy na prawo jazdy zabrał w rozmowie z Polsat News Rafał Weber, wiceminister infrastruktury. – Nie planujemy zmiany dotychczasowego modelu wynagradzania egzaminatorów, pracujemy nad zupełnie nowym modelem wynagradzania – podkreślił wiceszef resortu infrastruktury. – W mojej ocenie nowy system wynagradzania ma być korzystniejszy dla egzaminatorów niż obecny – dodał.

Weber zwrócił uwagę, że to dyrektor WORD jest zatrudniającym egzaminatorów i on, w ramach istniejących przepisów, może kształtować ich wynagrodzenia.

Wiceminister infrastruktury poinformował również, że zbierana są w tej chwili informacje o dotychczasowych zarobkach egzaminatorów. Mają one zostać przesłane do końca sierpnia. – Informacje o dotychczasowych wynagrodzeniach mają być porównane z planowanym nowym modelem, by poznać skutki finansowe tej decyzji i na różnicę znaleźć źródło finansowania – powiedział Weber.

Wiceminister zapowiedział, że po przesłaniu tych informacji i ich usystematyzowaniu odbędzie się spotkanie z egzaminatorami WORD. – Nie mam bezpośredniego przełożenia na pracę egzaminatorów, ani na dyrektorów WORD. Nie mogę im powiedzieć; wracajcie do roboty. Proszę, apeluję, mam nadzieję, że zdrowy rozsądek zwycięży – powiedział Weber.

