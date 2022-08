ZUS: Ponad milion cudzoziemców pracuje legalnie w Polsce

Z danych przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, że na koniec lipca do ubezpieczenia emerytalnego zgłoszonych było niemal 1 mln 25 tys. cudzoziemców. – Liczba obcokrajowców z ubezpieczeniem emerytalnym już w czerwcu tego roku przekroczyła historyczną barierę miliona osób. Szczegółowo przyglądamy się tym danym od kilku lat. W ostatnim czasie polski rynek pracy stał się bardzo atrakcyjny dla obywateli innych państw, szczególnie dla Ukraińców – komentuje prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Najwięcej Ukraińców

To właśnie obywatele Ukrainy stanowią najliczniejszą grupę wśród cudzoziemców, którzy podjęli w naszym kraju legalną pracę i odprowadzają składki do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Z danych ZUS wynika, że w drugim kwartale br. było to 729 tys. Ukraińców – w ciągu tych trzech miesięcy liczba legalnie pracujących osób z dotkniętego wojną kraju wzrosła o 62 tys.

– Wraz z wybuchem wojny w Ukrainie nie zauważyliśmy, aby masowo wyrejestrowywano z ubezpieczeń obywateli tego kraju. Potwierdzają to także obecne dane. W ostatnich miesiącach stale obserwowaliśmy wzrost liczby cudzoziemców pracujących w Polsce, w tym Ukraińców – podkreśla szefowa ZUS.

Drugą liczną grupą cudzoziemców przyjeżdżających do Polski, by podjąć tu legalną pracę, są obywatele Białorusi. Na koniec czerwca zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych było 87 tys. Białorusinów. ZUS zwraca uwagę na dość silną reprezentację w naszym kraju reprezentację pracowników z Gruzji. Legalne zatrudnienie podjęło u nas ponad 28 tys. obywateli tego państwa.

Większość cudzoziemców, bo aż 58,3 proc., którzy podlegają ubezpieczeniom społecznym, to osoby zatrudnione na umowę o pracę. Pozostali albo założyli własną firmę, albo pracują na podstawie umowy zlecenia lub innych umów, od których odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne. Do Polski do pracy przyjeżdżają osoby w sile wieku, czyli w przedziale 25–49 lat, przy czym najwięcej pracujących osób z zagranicznym paszportem jest w wieku 30–39 lat. Są to głównie mężczyźni (prawie 60 proc.).

