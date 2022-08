Produkcja rosyjskiej ropy wyższa niż oczekiwano. Wiadomo, gdzie przekierowano eksport

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) poinformowała dziś, że w lipcu Rosja produkowała 9,8 mln baryłek ropy dziennie, co stanowi wzrost zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca. Dane te są sygnałem, że produkcja rosyjskiej ropy utrzymuje się na wysokim poziomie, pomimo zachodnich sankcji nałożonych po ataku Rosji na Ukrainę 24 lutego br.

W marcu – jak przypomina Business Insider – MAE prognozowała, że produkcja rosyjskiej ropy może spaść od kwietnia nawet o 3 mln baryłek dziennie. Później organizacja zrewidowała te dane.

Rosja z sukcesem przekierowała eksport ropy

Międzynarodowa Agencja Energetyczna zwraca uwagę, że Rosja z powodzeniem przekierowała eksport ropy z Europy m.in. do krajów azjatyckich (udało się przekierować ok. dwóch trzecich dostaw ropy). – Rosyjski eksport ropy naftowej i produktów naftowych do Europy, USA, Japonii i Korei spadł od początku wojny o prawie 2,2 mbd (milionów baryłek na dobę – red.), przekierowanie przepływów do Indii, Chin, Turcji (...) złagodziło straty – podkreśla MAE, zwracając również uwagę na rosnący popyt wewnętrzny.

Business Insider przypomina, że Unia Europejska planuje do końca roku ograniczyć zakupy rosyjskiej ropy o 90 proc. Według MAE planowane embargo oznacza, że ponad 2 mbd rosyjskiej ropy będzie musiało znaleźć nowego nabywcę.

Choć produkcja rosyjskiej ropy wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie, Międzynarodowa Agencja Energetyczna zwraca uwagę, że rosyjskie przychody z eksportu spadły – z 21 mld dolarów w czerwcu do 18 mld dolarów lipcu, co ma związek m.in. ze spadkiem cen ropy.

Czytaj też:

