Jest plus inflacji. Zmiana podejścia Polaków widoczna gołym okiem

Przypomnijmy, że w piątek Urząd Statystyczny podał, że inflacja w lipcu wyniosła 15,6 proc. rok do roku, wobec 15,5 proc. w czerwcu. Tak wysokiej inflacji w Polsce nie było od 25 lat. Wzrost cen żywności i napojów alkoholowych wyniósł – w porównaniu z lipcem 2021 roku – 15,3 proc. Jak zauważa Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor, jedynym z niewielu plusów rekordowej inflacji jest większy szacunek Polaków do żywności. Potwierdzają to wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie instytucji przez Quality Watch. Wynika z nich, że już 60 proc. z nas kupuje ją w sposób przemyślany. Spadł również odsetek osób, które wraz ze zmarnowanym jedzeniem tracą pieniądze.

Blisko 2/3 gospodarstw domowych nie marnuje jedzenia

Marnotrawienie jedzenia o wartości mniejszej niż 100 zł miesięcznie, zadeklarowało 26 proc. respondentów, podczas gdy w zeszłym roku takiej odpowiedzi udzieliło blisko 40 proc. ankietowanych. – Podobnie jest w przypadku osób twierdzących, że w ogóle nie marnują produktów spożywczych. W 2021 można było spotkać się z tym w nieco ponad połowie (52 proc.) polskich domów, natomiast teraz jest tak już w 65 proc. przypadków. To doskonale obrazuje, jak bardzo pogorszyła się sytuacja finansowa w polskich gospodarstwach domowych. I o ile efekt jest z pewnością pozytywny – bo na takim oszczędzaniu skorzystamy zarówno my, jak i planeta – to główna przyczyna tej zmiany nie napawa optymizmem – komentuje Sławomir Grzelczak, Prezes BIG InfoMonitor.

Z danych przedstawionych przez BIG InfoMonitor wynika, że żywności nie marnują przede wszystkim gospodarstwa domowe, w których brakuje pieniędzy nawet na podstawowe potrzeby (90 proc.), a także osoby w grupie wiekowej 65 plus (ponad 80 proc.).

Dlaczego marnujemy żywność?

Jakie są najczęstsze powody marnowania żywności? Z badania wynika, że najczęściej marnujemy jedzenie, bo o nim zapominamy (52 proc.). Inne przyczyny to: przygotowywanie zbyt dużych porcji (28 proc.), kupowanie zbyt dużej ilości jedzenia (23 proc.), czy robienie zakupów bez listy (13 proc.). Przed udaniem się na zakupy warto zrewidować to, co już znajduje się w naszej lodówce i przygotować szczegółową listę potrzebnych artykułów.

Z przytoczonych przez BIG InfoMonitor danych z raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) z 2013 roku wynika, że każdego roku na świecie marnuje się około 1/3 całkowitej ilości wytworzonej żywności, tj. około 1,3 mld ton, co pozwoliłoby wykarmić dwa miliardy ludzi. Polska nie jest wyjątkiem. Informacje zebrane w ramach PROM (Programu Racjonalizacji i Ograniczenia Marnotrawstwa Żywności) pokazują, że rocznie – licząc handel, gastronomię, przetwórstwo, produkcję rolniczą, transport i gospodarstwa domowe – wyrzucamy 4,8 mln ton artykułów spożywczych.

