Sondaż: Większość Polaków obawia się sezonu grzewczego

Na pytanie: Czy martwisz się „trudnym sezonem grzewczym” aż 85 proc. uczestników badania odpowiedziało twierdząco, z czego 50 proc. udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie tak”, zaś 35 proc. „raczej tak”. Tylko 15 proc. respondentów deklaruje, że nie czuje obaw w związku z najbliższym sezonem grzewczym – 12 proc. „raczej nie”, a jedynie 3 proc. „zdecydowanie nie”.

Twórcy badania zwracają uwagę, że strach przed trudnym okresem grzewczym jest najwyższy wśród kobiet oraz wśród osób z grupy wiekowej od 35 do 44 lat (po 89 proc.), chociaż poczucie niepewności obecne jest we wszystkich grupach demograficznych i we wszystkich odsetek osób obawiających się najbliższego okresu grzewczego wynosi ponad 80 proc.

Jak przygotowujemy się na trudny sezon grzewczy?

Dwie trzecie (67 proc.) uczestników badania deklaruje, że już w jakiś sposób przygotowuje się na trudną grzewczo zimę. Jedna trzecia ankietowanych przyznaje, że oszczędza na ten cel pieniądze, zaś 27 proc. robi zapasy drewna. Zapasy węgla przygotowuje zaś 15 proc. respondentów, a 12 proc. uszczelnia okna. Jedynie 4 proc. badanych przestawia się na inny rodzaj ogrzewania i montuje fotowoltaikę.

Temperatura powietrza w domu najczęściej uznawana przez badanych jako idealna to 22 proc. Na pytanie, czy byliby gotowi obniżyć ją o 2 stopnie Celsjusza ponad połowa (57 proc.) odpowiedziała twierdząco.

Pytani o najmniej uciążliwe sposoby na redukcję, badani najczęściej wskazywali ograniczenie oświetlenia szyldów i reklam (43 proc.). O wiele rzadziej wymieniano ograniczenie oświetlenia ulicznego (13 proc.), czy obniżenie temperatury powietrza w sklepach, urzędach czy szkołach (12 proc.).

– Wyniki naszego badania pokazują, że komfortowa temperatura w mieszkaniu czy domu to zdaniem Polaków 22 stopni Celsjusza. Jest jednak spora liczba osób, która uważa, że ta temperatura powinna być jeszcze wyższa. Obecny kryzys energetyczny może jednak wymusić konieczność obniżenia temperatury, co z punktu widzenia medycznego byłoby dobrym posunięciem. Zgodnie z normami wskazanymi przez WHO optymalna temperatura w pomieszczeniu w krajach z chłodniejszym klimatem powinna oscylować pomiędzy 18 a 20 stopniami Celsjusza. Z naszego badania wynika, że większość Polaków akceptowałaby takie obniżenie temperatury – komentuje dr Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia.

Badanie zostało zrealizowane od 28 lipca do 3 sierpnia 2022 przez ARC Rynek i Opinia metodą CAWI – ankiety online zrealizowane na epanel.pl (N=1037). Próba reprezentatywna pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania, wykształcenia oraz regionu GUS próba populacji Polaków w wieku 18-65 lat.

