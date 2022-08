Recesja techniczna raczej nie do uniknięcia. Czy powinniśmy martwić się bezrobociem?

Najnowsze dane GUS na temat wzrostu gospodarczego Polski są bardziej rozczarowujące, niż przewidywali ekonomiści. PKB Polski wzrósł w drugim kwartale o 5,3 proc. rok do roku. To o cały punkt procentowy mniej, niż spodziewali się eksperci. Konsensus rynkowy wynosił 6,3 proc.

Firmy biorą na przeczekanie i widać to w danych

Dr Krystian Jaworski z zespołu ekonomistów banku Credit Agricole nie jest zaskoczony wynikiem, bo dane GUS pokrywają się z prognozami jego banku. Zauważa, że spowolnienia wzrostu gospodarczego można było się spodziewać chociażby ze względu na wkład zapasów, który w pierwszym kwartale osiągnął historyczne maksimum. Czym są te zapasy?

Gdy firmy produkują towary albo kupują towary i półprodukty, tworzą w ten sposób zapasy, które są wliczane do produktu krajowego brutto i uwzględniane przy obliczaniu wzrostu gospodarczego. Jeśli w kolejnych kwartałach aktywność zakupowa jest mniejsza albo firmy sprzedają zapasy, to zmniejsza się automatycznie wkład zapasów do wzrostu gospodarczego.