Żabka. Przyjdziesz z własnym kubkiem - zapłacisz mniej

17 sierpnia w sklepach sieci Żabka ruszyła promocja, w trakcie trwania której klienci zapłacą mniej za wybraną kawę i inne gorące napoje. Warunek jest jeden - muszą przygotować je we własnym kubku, z którym przyjdą do placówki. Konsumenci każdorazowo oszczędzą 1 zł.

Przyzwyczaimy się przychodzić z własnym kubkiem?

– W Żabce promujemy odpowiedzialne zachowania i wspieramy klientów w podejmowaniu świadomych i dobrych decyzji. Dlatego zachęcamy do przychodzenia do Żabki po kawę z własnymi kubkami. Są one jednym z rozwiązań, dzięki którym możemy mieć bezpośredni wpływ na minimalizację produkcji odpadów. Promocyjna cena jest dodatkową zachętą do tego, aby możliwość zamówienia kawy we własnym kubku powoli stawała się dobrym przyzwyczajeniem – podkreśla Jarosław Serednicki, dyrektor marketingu w Żabka Polska.

Akcja potrwa do 14 września br. Promocja nie obowiązuje w autonomicznych sklepach Żabka Nano.

Z przytoczonych przez sieć najnowszych badań Café Monitor 2022 dotyczących zwyczajów związanych ze spożyciem kawy w Polsce, wynika, że Żabka plasuje się pośród trzech najczęściej wymienianych miejsc, do których można się udać, aby wypić kawę. Blisko 90 proc. uczestników badania kojarzy Żabkę jako miejsce serwujące kawę. Co trzeci z nich pije kawę kawę z Żabki kilka razy w tygodniu, zaś 6 proc. codziennie.

Żabka funkcjonuje na polskim rynku od blisko 25 lat. Na początku sierpnia otwarto 8500 sklep sieci. Tylko w pierwszym półroczu tego roku Żabka otworzyła 577 placówek.

