Bon turystyczny. Jest szansa na przedłużenie świadczenia

1 sierpnia minęły dwa lata od wejścia w życie bonu turystycznego. Po długich dyskusjach pomysłodawcy rozwiązania zdecydowali, że trafi ono do rodzin pobierających świadczenie 500 plus, tyle, że w tym wypadku nie będzie ono wypłacane w gotówce, a właśnie w formie bonu (jego wartość to 500 zł, w przypadku dziecka z niepełnosprawnością można otrzymać dodatkowy bon o takiej samej wartości). Bon można przeznaczyć m.in. na opłacenie noclegu czy imprezy turystycznej w Polsce. Transakcje bonem przyjmują firmy, które zarejestrowały się na liście prowadzonej przez Polską Organizację Turystyczną.

Według początkowych założeń ważność bonu turystycznego miała obowiązywać do 31 marca br. Pod koniec ubiegłego roku zdecydowano jednak o jego przedłużeniu do końca września tego roku. Jest jednak szansa na to, że świadczenie po raz kolejny zostanie przedłużone, tak by dać jak największej liczbie uprawnionych szanse na jego wykorzystanie.

Z danych przekazanych niedawno Wprost przez Ministerstwo Sportu i Turystyki wynika, że w ciągu dwóch z bonu turystycznego skorzystało nieco ponad 3 mln uprawnionych osób, z czego 2,2 mln wykorzystało go całkowicie, zaś nieco ponad 800 tys. częściowo. Transakcje opłacone bonem wyniosły w sumie prawie 2,5 mld zł. Tymczasem z rządowych szacunków wynika, że realizacja programu miałaby pochłonąć 4,4 mld zł, zaś uprawnionych jest ok. 4,3 mln osób. To oznacza, że wiele rodzin z bonu jeszcze nie skorzystało i do wykorzystania pozostało jeszcze całkiem sporo środków.

Bon turystyczny przedłużony o pół roku? Ministerstwo komentuje

„Rzeczpospolita” przytacza komentarz resortu sportu i turystyki w sprawie przedłużenia bonu turystycznego. Ministerstwo wskazuje w nim, że za takim rozwiązaniem optuje branża.

– Finansowanie programu Polski Bon Turystyczny odbywa się ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Trwające prace analityczne nad ewentualnym przedłużeniem jego istnienia będą rzutować na możliwość wydłużenia realizacji programu – podkreśla resort. – Zgodnie z wypracowanym wspólnym stanowiskiem Rady Polskiej Organizacji Turystycznej i Rady Ekspertów do spraw Turystyki działającej przy Ministrze Sportu i Turystyki jako organ doradczy, ich członkowie wskazują na potrzebę przedłużenia terminu zakończenia programu Polskiego Bonu Turystycznego do końca I kwartału 2023 roku – dodaje.

Z nieoficjalnych informacji gazety wynika, że jeśli tylko będzie taka wola polityczna, informacja o przedłużeniu bonu zostanie podana na początku września.

Przypomnijmy, że aby skorzystać z bonu turystycznego należy aktywować go na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Po zalogowaniu na konto rodzic powinien uzupełnić swoje dane kontaktowe oraz zaznaczyć chęć aktywacji bonu. System generuje wtedy unikalny kod. By móc zapłacić bonem np. nocleg, należy podać kod osobie przyjmującej płatność. Chwilę później rodzic otrzymuje SMS z informacją o rozpoczęciu płatności bonem i kolejny kod, który trzeba podać osobie przyjmującej płatność. Finalnie do świadczeniobiorcy dociera SMS potwierdzający zatwierdzenie płatności i informujący ile środków pozostało do wykorzystania.

