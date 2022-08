Polacy sceptyczni ws. pieniędzy z KPO. Szansą tylko jedna opcja

Firma Research Partner przeprowadziła badanie dotyczące opinii Polaków na temat możliwości otrzymania środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Szczegóły sondażu podaje Business Insider Polska. Okazuje się, że jedynie 15 proc. respondentów wierzy w możliwość uzyskania środków z KPO jeszcze w tym roku. Aż 36 proc. ankietowanych uważa natomiast, że Polska dostanie pieniądze dopiero wtedy, gdy Prawo i Sprawiedliwość przegra wybory parlamentarne. 13 proc. badanych twierdzi zaś, że nigdy nie otrzymamy pieniędzy w ramach KPO. 37 proc. uczestników sondażu nie ma zdania w tej kwestii.

Jeśli wziąć pod uwagę badanych, którzy jednoznacznie odpowiedzieli na zadane pytania, to 23 proc. uważa, że środki zostaną uruchomione jeszcze w tym roku, a 57 proc. sądzi, że dokona się to po zmianie władzy w Polsce. Co piąty respondent uważa, że Polska nigdy nie dostanie pieniędzy z KPO.

Co trzeci sympatyk PiS liczy na pieniądze w tym roku

W przyznanie środków w tym roku wierzy 31 proc. zwolenników PiS i zaledwie 5 proc. badanych deklarujących głosowanie na Koalicję Obywatelską. Z kolei o otrzymaniu pieniędzy po porażce formacji Jarosława Kaczyńskiego najczęściej mówią wyborcy KO (66 proc.), choć zwraca uwagę również wysoki odsetek głosów w tej sprawie po stronie sympatyków Lewicy (61 proc.). Wśród głosujących na ugrupowanie rządzące takie przekonanie wyraża 20 proc. badanych. W gronie tych, którzy twierdzą, że nigdy nie otrzymamy środków w ramach KPO dominują wyborcy Konfederacji (35 proc.).

Przypomnijmy, że Polsce przysługuje z unijnego Funduszu Odbudowy 24 mld euro w formie bezzwrotnych grantów i 11,5 mld euro w formie nisko oprocentowanych pożyczek. Środki te mają być przeznaczone na odbudowę krajowej gospodarki po pandemii. Choć Komisja Europejska zatwierdziła krajowy KPO, nie rozpoczęła jeszcze wypłacania Polsce środków, wyjaśniając, że będzie to uzależnione od realizacji tzw. kamieni milowych (chodzi o likwidację likwidację Izby Dyscyplinarnej, reformę systemu dyscyplinarnego sędziów i przywrócenie do orzekania sędziów odsuniętych od obowiązków niezgodnie z prawem). Pierwszy z postulatów został spełniony, to co do dwóch ostatnich istnieją spory między polskim rządem a Komisją Europejską.

Badanie zostało przeprowadzone przez Research Partner na Panelu Badawczym ARIADNA w dniach 19-22.08.2021, na ogólnopolskiej próbie 1088 osób w wieku 18+, dobranej według reprezentacji w populacji Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.

