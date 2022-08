Wakacje kredytowe. Wiadomo, kto najchętniej skorzysta

W badaniu Bankier.pl dotyczącym wakacji kredytowych wzięło udział ponad 7500 osób. Najczęściej byli to kredytobiorcy z lat 2016-2019 i 2020-2021 (łącznie stanowili 70 proc. wszystkich respondentów). Portal przypomina, że ta druga grupa trafiła na okres rekordowo niskich stóp procentowych. Od maja 2020 roku do października zeszłego roku wskaźniki WIBOR, stanowiące podstawę ustalania oprocentowania kredytów bazujących na zmiennej stawce, znajdowały się na najniższym odnotowanym poziomie. Ta generacja klientów - jak zauważa portal - szczególnie mocno powinna odczuć wzrost ceny pieniądza, zwłaszcza że rosnąca popularność kredytów z okresowo stałą stopą to dopiero fenomen przełomu tego roku.

Badanie pokazuje, że generacja „kredytowych świeżaków” zdecydowanie odczuwa wzrost obciążenia ratami. 36 proc. najmłodszych stażem dłużników hipotecznych w ciągu roku doświadczyło ponad dwukrotnego wzrostu raty. W przypadku niemal 40 proc. badanych obecna rata w porównaniu do tej z połowy zeszłego roku wzrosła mniej niż dwukrotnie, ale więcej niż o 50 proc., w przypadku blisko 15 proc. wzrost był mniejszy niż o 50 proc. Jedynie dla 6 proc. respondentów wysokość raty nie uległa zmianie. Dla porównania, wśród kredytobiorców z wcześniejszych lat niż 2020-201 dwukrotny wzrost raty dotyczy 18,06 proc. badanych, co oznacza, że odsetek ten jest o połowę niższy.

Wakacje kredytowe. Chce skorzystać 3/4 kredytobiorców z ostatnich lat

Nie zaskakuje zatem fakt, że to właśnie kredytobiorcy z lat 2020-2021 należą do najbardziej zdecydowanych na skorzystanie z wakacji kredytowych. Taki krok planuje aż 73,67 proc. ankietowanych. Wśród kredytobiorców z lat 2016-2019 takie plany ma 68,42 proc., zaś w gronie tych, którzy kredyt zaciągnęli w latach 2013-2015 jest to niemal 62 proc. Wraz z wydłużaniem się okresu stażu w spłacie maleje odsetek gotowych na skorzystanie z wakacji kredytowych. Wśród kredytobiorców z lat 2006-2008 zamierza tu uczynić tylko nieco ponad połowa badanych (51,38 proc.).

28 proc. uczestników badania oczekuje w ciągu najbliższych dwóch lat utrzymania finansowego status quo w swoim gospodarstwie domowym (28 proc.). Pogorszenia sytuacji finansowej spodziewa się 36 proc. ankietowanych, z czego 9 proc. obawia się, że sytuacja znacznie się pogorszy. Co ciekawe podobnie wygląda odsetek tych, którzy w ciągu najbliższych dwóch lat spodziewa się poprawy swojej sytuacji finansowej - na taki scenariusz wskazuje jedna trzecia respondentów, z czego 8 proc. liczy na to, że będzie to znacząca poprawa.

