Maląg: Nie przewidujemy waloryzacji 500 plus

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg gościła w czwartek w Polsat News. W rozmowie podjęto wątek czternastej emerytury, świadczenia, które od dziś jest po raz drugi wypłacane. Minister pytana była dlaczego rząd wypłaca świadczenie, zamiast podnieść seniorom emerytury. Maląg wyjaśniała, że w czasie wysokiej inflacji rząd chce pomagać tym, którzy wsparcia potrzebują.

– Czternasta emerytura ma kryterium dochodowe, a więc nie jest to procentowe wsparcie dla wszystkich emerytów. Emeryci, którzy mają świadczenie wyższe niż 2900 zł otrzymają pomniejszone świadczenie, zgodnie z mechanizmem „złotówka za złotówkę”, a więc osoby mające emeryturę w wysokości 4200 zł czternastej emerytury nie otrzymują. Pomagamy więc tym grupom, które wsparcie potrzebują – wyjaśniała minister rodziny i polityki społecznej.

Maląg o waloryzacji 500 plus

Prowadzący wywiad Piotr Witwicki zwrócił uwagę, że przy programie 500 plus kryterium dochodowe nie obowiązuje. Maląg przypomniała, że w pierwszych latach funkcjonowania programu takie kryterium (na pierwsze dziecko) obowiązywało. Wskazywała, że idea 500 plus jest inna niż czternastej emerytury.

Pytana o to, czy w związku z wysoką inflacją rząd bierze pod uwagę waloryzację 500 plus, Maląg zwracała uwagę, że obok tego programu wprowadzane są nowe świadczenia prorodzinne, jak Rodzinny Kapitał Opiekuńczy czy „żłobkowe”. – Przede wszystkim wprowadzamy nowe świadczenia, aby wyjść z pułapki niskiej dzietności, aby wprowadzić kompleksową politykę prorodzinną, wprowadzamy dedykowane świadczenia tam, w tym obszarze gdzie są potrzebne – mówiła szefowa resortu rodziny i polityki społecznej.

Dopytywana o to, czy waloryzacja 500 plus będzie, Maląg odpowiedziała: – W tym roku i w założeniach budżetowych nie przewidujemy waloryzacji świadczenia "Rodzina 500 plus", ponieważ wprowadzamy nowe świadczenia i rozwijamy kolejne programy.

