Przerwy techniczne w bankach. Klienci muszą uzbroić się w cierpliwość

W większości banków, które zaplanowały na ten weekend przerwy techniczne, rozpoczną się one już dziś. Od godziny 22.00 prace serwisowe rozpoczną się ING Banku Śląskim i potrwają one do 2.00 w sobotę. W ciągu tych czterech godzin niedostępne będzie otwieranie nowego konta, aktualizowanie dokumentu tożsamości, zastrzeganie dokumentów tożsamości, odwoływanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości oraz składanie wniosku o pożyczkę. Dodatkowo w sobotę mogą nastąpić krótkotrwałe utrudnienia w korzystaniu z bankowości internetowej.

Nieco dłużej potrwają prace serwisowe w Alior Banku, które rozpoczną się dziś o 23.00, a ich zakończenie planowane jest jutro o 6.00. W trakcie przerwy technicznej klienci nie skorzystają z usług bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej. Podobna przerwa czeka klientów Getin Noble Banku. Prace serwisowe zaczną się dziś o 23.30, a zakończą jutro ok. 7.00. W tym czasie niedostępna będzie bankowość internetowa i aplikacja mobilna. Krócej potrwają natomiast prace serwisowe w Banku Polskiej Spółdzielczości – rozpoczną się dziś o 23.00 i potrwają do 1.00 w sobotę. Klienci będą mieli w tym czasie utrudniony dostęp do usług bankowości internetowej.

Trzy przerwy w Santander Banku Polska

W cierpliwość będą musieli uzbroić się klienci Santander Banku Polska, który w nocy z piątku na sobotę zaplanował aż trzy przerwy techniczne. Między 22.00 a 7.00 klienci nie będą mogli skorzystać z usług Blik, przelewów natychmiastowych, kantoru Santander oraz płatności w sklepach internetowych (Przelew24). W godzinach 23.00 – 7.00 niedostępna będzie natomiast bankowość elektroniczna i aplikacja mobilna, a między północą a 2.00 osoby posiadające rachunek w Santander Banku Polska nie wypłacą bądź nie wpłacą pieniędzy w bankomatach/wpłatomatach.

Z kolei w niedzielę (między 3.00 a 7.00) klienci Banku Pocztowego – w związku z prowadzonymi pracami administracyjnymi – mogą mieć trudności w dokonaniu transakcji kartą w Internecie z usługą 3D Secure.

W nocy z niedzieli na poniedziałek (między 1.00 a 4.00) dla klientów Banku Pekao niedostępna będzie bankowość internetowa, aplikacja mobilna oraz platformy Pekao24Makler i eTrader Pekao. Podczas prac serwisowych klienci nie skorzystają z usług Blik, terminala płatniczego, karty debetowej oraz bankomatów. W tym czasie niemożliwe będzie także przelewanie środków z karty kredytowej.

