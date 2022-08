Praca dla osób bez doświadczenia w Gdyni – jak ją znaleźć?

Sytuacja na gdyńskim rynku pracy, z roku na rok jest coraz lepsza, zapewniając stabilne wakaty zarówno wykształconym specjalistom, jak i szeregowym pracownikom fizycznym. Nie zabraknie tu miejsca również dla tych, którzy dopiero co zakończyli edukację i nie posiadają jeszcze zawodowego doświadczenia. Na studentów i emerytów z kolei, w Gdyni czeka atrakcyjna praca dorywcza.

Gdynia – sytuacja na lokalnym rynku pracy

Jak już zdążyliśmy wspomnieć, sytuacja na gdyńskim rynku pracy, może uchodzić za wzór do naśladowania dla całej Polski. Niska stopa bezrobocia, plasująca się aktualnie na poziomie 2,5 proc., daje szczerą nadzieję na otrzymanie pracy wszystkim tym, którzy jeszcze wakatu nie zdobyli – dobrze rokuje również dla tych, którzy chcą zmienić miejsce, czy rodzaj zatrudnienia. W grę wchodzi zarówno umowa o pracę i płynąca z niej stabilność, jak i umowy zlecenie, dla osób poszukujących pracy tymczasowej.

Praca w Gdyni, co więcej, dostępna jest dla niemal wszystkich zawodów i profesji, nikogo nie wykluczając poza nawias pożądanych pracowników – zatrudnienie znajdą tu zarówno wysokiej

klasy specjaliści o wyższym i technicznym wykształceniu, wykwalifikowani pracownicy fizyczni, jak i osoby trudniące się wykonywaniem prostszych zajęć. Praca dorywcza w Gdyni również nie jest rzadkim zjawiskiem – z tej opcji najczęściej korzystać będą studenci i emeryci. Biorąc pod uwagę liczbę pojawiających się na rynku nowych przedsiębiorstw, mieszkańcy Gdyni bez doświadczenia również mogą z sukcesem rozglądać się za zatrudnieniem – zarówno wśród mniej skomplikowanych zawodów, jak i staży, które pomogą im rozwinąć wyuczone kompetencje zawodowe.

Można by pomyśleć, że Gdynia, jako miasto nadmorskie, będzie słynąć przede wszystkim z sektora turystycznego i to na nim oprze swoją gospodarkę – nie jest to jednak prawda. Pomimo dobrze rozwiniętej branży hotelarskiej, Gdynia ma do zaoferowania wiele również pracownikom z branży przemysłowej, budowlanej, handlowej czy transportowej. Nie do pominięcia jest oczywiście wpływ szeroko rozumianej gospodarki morskiej, jakie ta wywiera na strukturę zatrudnienia. Co więcej, niezwykle dynamicznie rozwija się tu sektor IT i nowoczesnych technologii, zapraszając do współpracy programistów, grafików czy inżynierów.

Jakich pracowników w Gdyni potrzeba najwięcej?

Biorąc pod uwagę dane, dostarczone nam przez GUS, deficyty pracowników w Gdyni obejmują niemal wszystkie branże i profesje, w różnej skali. Nadwyżki z kolei, dotyczą przede wszystkim wąskich, często z natury niszowych specjalizacji – osoby zajmujące się rzeczonymi zawodowo, mogą jednak bez trudu znaleźć pracę w profesjach powiązanych, oczekując dogodnego czasu na zmianę wakatu. Chodzi tu przede wszystkim o politologów, filozofów, historyków, dekoratorów wnętrz czy kulturoznawców.

Tak czy inaczej, oferty pracy w Gdyni są niezwykle liczne, dotycząc wielu rozmaitych dziedzin i zapewniając atrakcyjny etat od zaraz. Bez względu na to, jaka interesuje Cię praca, Gdynia będzie w stanie spełnić Twoje wymagania.

Deficyty pracowników w Gdyni

Wśród głównych zawodów deficytowych w Gdyni, przede wszystkim należy wymienić stanowiska z branży budowlanej i transportowej. Pracę bez problemu znajdą zbrojarze, betoniarze, mechanicy czy murarze, a także inni, wszelkiego rodzaju technicy budowlani – nie zbraknie jej także dla szeregowych robotników, jak i dla osób bez doświadczenia, którzy chcą postawić swoje pierwsze kroki w rzeczonym sektorze. Kurierzy, dostawcy i kierowcy samochodów ciężarowych, również szybko znajdą wakat dla siebie – w szczególności ci ostatni, gdzie w ujęciu transportu międzynarodowego, niedobory pracowników stanowią ogólnopolską tendencję.

W Gdyni poszukiwane są także osoby o wyższym wykształceniu w dziedzinach medycznych. Pielęgniarki, lekarze wszelkich specjalizacji, psycholodzy czy ratownicy medyczni, nie będą mieli żadnych trudności ze zdobyciem wakatu. Podobna sytuacja dotyczy również ekspertów z sektora finansowego, w skład których wchodzą księgowi, pracownicy banku i inni specjaliści z omawianego zakresu. Nie do pominięcia jest branża IT, której dynamiczny rozwój owocuje stałym deficytem programistów, grafików i projektantów stron internetowych czy administratorów baz danych.

Na stabilne zatrudnienie nie będą również narzekać pracownicy handlu czy gastronomii – Gdynia jest aktualnie otwarta na sprzedawców, kasjerów, magazynierów, kelnerów i kucharzy. Pracę bez trudu znajdą także nauczyciele, elektrycy i wielu innych specjalistów z sektorów tak wielu, że nie sposób ich tu wszystkich wyliczyć. A jakby tego było mało, to z sukcesem pracę znajdą również ci, którzy szukają wyłącznie pracy dorywczej w zajęciach nie odpowiadających specyfiką pracy stałej. Praca dla osób bez doświadczenia w Gdyni? Również się znajdzie! Musisz tylko wiedzieć, jak efektywnie jej szukać.

Praca bez doświadczenia w Gdyni – jak znaleźć?

Poszukiwanie pracy w Gdyni, pod wieloma względami nie różni się zbytnio od jej szukania w innych częściach kraju. Determinacja i samozaparcie stanowią klucz do sukcesu i fundament, na którym powinieneś budować swoją strategię. A gdzie powinieneś rozpocząć swoje poszukiwania? Zdecydowanie najlepszym ku temu miejscem będzie Internet i rozmaite portale ogłoszeniowe, agregujące wszelkiego rodzaju oferty pracy. W Gdyni, podobnie jak w innych częściach kraju, przedsiębiorcy w pierwszej kolejności szukają pracowników właśnie w takich miejscach. Proces rekrutacji i komunikacja z kandydatem w formie zdalnej, to najszybszy sposób na zapełnienie wolnych wakatów.

Inną z opcji, preferowaną przez osoby odważne, które nie lubią ślęczeć przed ekranem komputera, przekopując się przez sterty ogłoszeń, będzie osobiste doręczenie CV do wypatrzonego pracodawcy. Na taki ruch można zdecydować się nawet wówczas, gdy formalnie rekrutacja na dane stanowisko nie jest otwarta. Istnieje niezerowa szansa, że pracodawca doceni Twoją śmiałość i znajdzie dla Ciebie miejsce w swoim zakładzie, a jeśli nie, to będzie miał Twoją aplikację na samym szczycie oczekujących. Ta metoda dobra jest przede wszystkim dla osób bez doświadczenia, które liczą na zdobycie stażu.

Ostatnią z metod, stanowi udanie się do miejscowego urzędu pracy. Wbrew obiegowej opinii, urząd pracy wciąż jest popularnym wyborem wielu przedsiębiorców, gdy zależy im na szybkim znalezieniu odpowiedniego pracownika. Nie chodzi tutaj jedynie o proste zajęcia, niewymagające szczególnych kompetencji – oferty pracy w Gdyni, jakie możesz znaleźć w miejscowym urzędzie, dotyczą również wysokiej klasy specjalistów o wyższym stopniu wykształcenia. Warto dać szansę również tej metodzie.

Gdynia – pomysły na pierwszą pracę

Praca dla osób bez doświadczenia w Gdyni jest dostępna, jednak nie zawsze będzie to praca Twoich marzeń. Dla osób o kierunkowym wykształceniu, najlepszym rozwiązaniem będzie poszukiwanie stażu we właściwej dla siebie branży. Jeśli jednak jest to niemożliwe, lub Twoja edukacja nie wkroczyła na ścieżkę uniwersytecką, wówczas dobrze będzie pomyśleć o sposobach, w jaki możesz ubogacić swoje CV. Istnieje szereg zajęć, których możesz się podjąć, nie mając w zasadzie żadnego doświadczenia. Do najczęstszych tego rodzaju prac, należy kurier miejski (wystarczy Ci rower!), sprzedawca w pomniejszych sklepach, czy pracownik fast-foodów.

Nawet, jeżeli wymienione rodzaje prac dalekie są od sedna Twojego przyszłego zawodu, to możesz mieć pewność, że pracodawca i tak doceni obecność tych wpisów w CV. Będą one świadczyły o tym, że posiadasz sporo kompetencji miękkich, poszukiwanych w każdym zawodzie – między innymi pracowitość, ambicję, umiejętności interpersonalne, a zależnie od charakteru wcześniejszej pracy, również np. odporność na stres, umiejętność pracy w zespole czy dobre zarządzanie czasem.

Czytaj też:

1,3 mld niedopasowanych ludzi na rynku pracy. Dla szefów to wyzwanie