Mało znany dożywotni dodatek do emerytury. Wiemy, ile osób go pobiera

W ostatnich dniach z czołówek mediów nie schodzi czternasta emerytura, czyli rządowy dodatek, który wypłacany jest w tym roku po raz drugi (wypłaty ruszyły w tym roku 25 sierpnia, podczas gdy w zeszłym roku była to późna jesień), a jego przyszłość pozostaje jeszcze nieznana (przedstawiciele rządu nie wykluczają wypłat „czternastki” również w przyszłym roku). Tymczasem w Polsce funkcjonuje mniej znany dodatek, który przyznawany jest seniorom dożywotnio.

Do kogo skierowane jest świadczenie ratownicze?

Chodzi o tzw. świadczenie ratownicze. Skierowane jest one do osób, które przez długi okres życia wykonywały trudną i niebezpieczną pracę, wiążącą się z zagrożeniem zdrowia, a nawet życia. Wysokość świadczenia to 200 zł.