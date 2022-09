Sejm zagłosuje dziś za dodatkami do ciepła. Moskwa: Ustawa dla wszystkich, których dotknęły podwyżki cen

Sejm zajmie się dziś rozszerzeniem dodatków do ogrzewania. Posłanki i posłowie od 10:00 będą rozpatrywać wprowadzenie dopłat do paliw innych, niż węgiel. Chodzi o objęcie rządową pomocą użytkowników pieców na pellet, gaz, czy olej opałowy. – Sejm będzie pracował nad ustawą dotyczącą pomocy dla wszystkich, którzy zostali dotknięci podwyżkami cen paliw energetycznych – powiedziała na antenie Polskiego Radia minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Ciepłownie dostaną dopłatę

Ustawa zakłada nie tylko wprowadzenie dopłat dla użytkowników indywidualnych, ale także zablokowanie podwyżek opłat za ogrzewanie. Minister Anna Moskwa była pytana o to, czy będą kontrole tego, czy ciepłownie i spółdzielnie faktycznie ograniczają podwyżki rachunków za ogrzewanie.

– To bardzo ważne wyzwanie. Ustawa pod groźbą kary zobowiązuje do tego dostawców. To też kwestia presji społecznej. Dziś już każdy wie, że jego rachunek powinien być obniżony. Pamiętajmy też, że jesteśmy na wolnym rynku, więc można zmienić dostawców ciepła – powiedziała minister.

Polacy „wyłudzają” dodatek węglowy

Szefowa resortu była pytana także o komentarz do doniesień medialnych, które mówią, że część Polaków stara się w bardzo kreatywny sposób pobierać dodatek węglowy kilkukrotnie.

– Według logiki, jeśli w 100-metrowym domu mieszkają cztery rodziny, to gmina powinna np. sprawdzić, czy te cztery gospodarstwa domowe płacą cztery razy za odbiór odpadów. Uprościliśmy rozwiązania tak, że jeden dodatek będzie można wziąć na jeden adres – poinformowała Anna Moskwa.

Minister dodała, że rząd nie zdecydował się na opłatę na jeden kocioł, gdyż często z jednego źródła ogrzewania korzysta kilka gospodarstw domowych. Takie sytuacje mają miejsce m.in. w części bloków. – Można dostać tylko jeden dodatek. Jeśli ktoś ma źródło ciepła i na węgiel i na pellet, to może wnioskować tylko o jeden dodatek – powiedziała.

Czytaj też:

Dodatek węglowy. Minister jasno o możliwości weryfikacji wniosków