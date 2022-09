Euro spada do najniższego poziomu od 20 lat. Może być jeszcze gorzej

Euro spadło w poniedziałek o 0,7 proc. do poziomu 98,80 centów amerykańskich, osiągając tym samym najniższy poziom od 2002 roku. To efekt działań Gazpromu, który pod koniec sierpnia wstrzymał dostawy gazu przez Nord Stream 1 do Niemiec, a w dalszej kolejności do innych krajów Unii Europejskiej. Oficjalnym powodem miały być prace konwersacyjne. Dostawy miały zostać wznowione 3 września, ale rosyjski koncern poinformował o znalezieniu wycieku oleju i zamknięcie w związku z tym gazociągu do odwołania.

Gazprom dobije euro?

Odcięcie przez Rosję dostaw gazu przez Nord Stream 1 – jak zauważa Bloomberg – może jeszcze bardziej osłabić euro. Wskazuje na to w rozmowie z agencją Rodrigo Catril, strateg walutowy w National Australia Bank Ltd, podkreślając, że pełny wpływ wstrzymania – na czas nieokreślony – dostaw gazu z Rosji „dopiero nadejdzie”.

Agencja zwraca uwagę na działania podjęte przez kraje europejskie w związku z kryzysem energetycznym. W niedzielę plan pomocy (jego wartość to ok. 65 mld euro) mający na celu rozwiązanie kryzysu związanego z rosnącymi cenami energii ogłosiły Niemcy. Program stabilizujący rynek energii zapowiedziała również Finlandia (jego szacowana wartość to 10 mld dolarów). Awaryjne zabezpieczenie w wysokości 23 mld dolarów dla swoich zakładów użyteczności publicznej ogłosiła w sobotę Szwecja.

Bloomberg przypomina, że w tym tygodniu Europejski Bank Centralny zdecyduje o podwyżce stóp procentowych. Eksperci spodziewają się podniesienia stóp o 75 punktów bazowych. Decyzja w tej sprawie – jak zauważa agencja – jest jednak bardzo trudna, ponieważ szefowa EBC Christine Lagarde i jej koledzy radzą sobie z podwójnymi problemami – wysokiej inflacji i zbliżającej się recesji.

