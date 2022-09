Bon turystyczny przedłużony. Prawie 1 mld zł leży bezczynnie

W piątek Sejm przedłużył ważność bonu turystycznego do końca marca 2023 roku. Dzięki temu pieniądze przygotowane z myślą o atrakcjach latem 2020 roku można będzie spożytkować jeszcze w ferie prawie trzy lata później.

– Sezon letni pokazał, że większa część bonu nie została wykorzystana. Z 4 mld złotych pozostało jeszcze około miliarda, który nie trafił do polskich rodzin i do branży turystycznej – powiedział odpowiedzialny za turystykę wiceminister Andrzej Gut-Mostowy w „Radiu Kraków”.

Wiceminister jest zdania, że zakończony kilka dni temu sezon letni można uznać za udany.Nie będzie rekordowy, „ale po poprzednich dwóch latach jest bardzo dobry wynik”. Da się zauważyć, że ludzie coraz częściej wybierają tereny bliżej przyrody: morze, góry, jeziora, agroturystykę. – Jest przesunięcie się popytu turystycznego. To skutkuje też nowymi trendami w turystyce. Nastąpi to w najbliższych miesiącach – dodał wiceminister.

Został również zapytany o to, na ile rosnące koszty energii i gazu wywołują niepokój branży turystycznej. Hotele i pensjonaty to duże obiekty i wymagają ogrzewania przez cały rok, również wtedy, gdy turystów jest niewielu. Przedsiębiorcy nie korzystają z preferencyjnych stawek i taryf, więc muszą się liczyć z podwyżkami rzędu nawet kilkuset procent. Gut-Mostowy wyraził nadzieję, że nastąpi reakcja państwa, która złagodzi skutki dla firm.

– Mamy nadzieję, że mimo wszystko impuls inflacyjny po nowym roku osłabnie. To pozwoli na to, że branża turystyczna będzie się dalej cieszyła powodzeniem. Mimo obecnego wzrostu cen, Polacy i tak chętnie wypoczywają. Potrzeba turystyczna jest tak mocna w społeczeństwach europejskich, że branża turystyczna, mimo trudności, ma dobry czas przed sobą. To trendy ogólnoeuropejskie – powiedział.

Bon turystyczny – jak wykorzystać

Przypomnijmy, że aby skorzystać z bonu turystycznego należy aktywować go na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Po zalogowaniu na konto rodzic powinien uzupełnić swoje dane kontaktowe oraz zaznaczyć chęć aktywacji bonu. System generuje wtedy unikalny kod. By móc zapłacić bonem np. nocleg, należy podać kod osobie przyjmującej płatność. Chwilę później rodzic otrzymuje SMS z informacją o rozpoczęciu płatności bonem i kolejny kod, który trzeba podać osobie przyjmującej płatność. Finalnie do świadczeniobiorcy dociera SMS potwierdzający zatwierdzenie płatności i informujący ile środków pozostało do wykorzystania.

