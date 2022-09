Ceny energii. Anna Moskwa zdradziła, z jakimi propozycjami poleci do Brukseli

We wtorek odbyła się wspólna konferencja minister rodziny Marleny Maląg i minister klimatu Anny Moskwy. Zrelacjonowały działania rządu związane z kryzysem energetycznym, wysoką inflacją i sytuacją na Odrze. Na konferencji nie poinformowano o nowych propozycjach, ale Anna Moskwa poinformowała, jakie propozycje przedstawi na szczyci unijnym w Brukseli 9 września.

Rząd planuje przedstawić rozwiązania osłonowe dla odbiorców indywidualnych, chciałby też przekonać unijnym partnerów do zamrożenia cen za emisję dwutlenku węgla na poziomie 32 euro za tonę. Jak tłumaczyła Anna Moskwa, takie stawki były wskazywane w planie na 2022 r. Dziś do ministrów mają trafić pisma ze szczegółami propozycji, tak mogli zgłosić ewentualne uwagi przed piątkiem.

Dodała, że jeśli 9 września nie uda się poruszyć wszystkich tematów, Czesi, którzy przewodniczą obecnie w Radzie Europejskiej, obiecali szybkie zwołanie kolejnego spotkania.

Dopłaty do ogrzewania gazem, pelletem, olejem…

Anna Moskwa mówiła także o przyjętej przez Sejm ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Dla odbiorców korzystających z ciepła systemowego przewidziana jest rekompensata w wysokości od 1100 zł do 3900 zł. Urząd Regulacji Energetyki będzie wydawał decyzję o blokadzie stawki i rekompensacie dla ciepłowni. Ci, którzy nie korzystają z ciepła systemowego będą mogli składać wnioski w gminach. Dodatek do innych niż węgiel źródeł ciepła wynosić będzie od 500 zł dla gazu LPG do 3000 zł dla pelletu.

Gospodarstwa domowe, których główne źródło ciepła zasilane jest pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG lub olejem opałowym, otrzymają wsparcie finansowe w ramach jednorazowego dodatku.

Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wyniesie:

·3000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo inny rodzajem biomasy,

·1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym,

·500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,

·2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Morawiecki od dawna domaga się zmian w ETS

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki powiedział, że domaga się od Komisji Europejskiej realnych działań mających na celu obniżenie cen energii w Europie. Jak mówił, obniżenie stawek systemu handlu emisjami CO2 to najprostsze rozwiązanie. „Przede wszystkim domagam się od Komisji Europejskiej realnych działań, które mają na celu obniżenie poziomu cen w Europie – i to jest podstawowe działanie, podstawowy cel. Dlatego głośno mówię od kilku miesięcy, a ostatnio sformułowałem bardzo konkretną propozycję: obniżcie ceny ETS, obniżcie cenę uprawnień do emisji CO2, na przykład z około 90 euro, które obowiązuje obecnie, do poziomu 30 euro” – wskazał.

