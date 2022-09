KGHM podpisał porozumienie ws. małych reaktorów modułowych

We wtorek podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu KGHM i rumuńska Nuclearelectrica SA (państwowa spółka produkująca energię elektryczną, ciepło i paliwo jądrowe, działa pod zwierzchnictwem Ministerstwa Energii) ogłosiły podpisanie niewiążącego memorandum o współpracy w sprawie rozwoju projektów małych reaktorów modułowych (SMR). Jak podkreśla KGHM, współpraca ma na celu wymianę doświadczeń oraz wiedzy know-how.

„Przełom w polskiej gospodarce”

– Dla KGHM energia jądrowa to niezależność energetyczna i niższe koszty. Inwestycja w SMR jest priorytetem, pozwoli nam również utrzymać konkurencyjną przewagę biznesową w skali globalnej. Wprowadzenie innowacyjnej technologii energetyki jądrowej, opartej na małych modułach, to przełom w polskiej gospodarce. Współpraca z doświadczonym partnerem z Rumunii to istotne wsparcie tego przedsięwzięcia – powiedział Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź SA.

– Międzynarodowe zainteresowanie rozwojem małych reaktorów modułowych jest wprost proporcjonalne do zainteresowania państw zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego i osiągnięcia celów dekarbonizacji, biorąc pod uwagę innowacyjne cechy tej technologii: modułwość i elastyczność, mające bezpośredni wpływ na niższe koszty i krótszy czas opracowania projektu. Rumunia, z ponad 25-letnim doświadczeniem w bezpiecznej eksploatacji własnej elektrowni jądrowej, jest pierwszym krajem europejskim, który zainicjował rozwój projektu NuScale SMR, jedynej technologii SMR certyfikowanej na poziomie międzynarodowym. Cieszymy się, że możemy współpracować i dzielić się naszymi doświadczeniami i konkluzjami oraz wspierać KGHM w pierwszych krokach we wdrażaniu bezpiecznej, czystej i innowacyjnej technologii – mówił z kolei Cosmin Ghita, Dyrektor Generalny, SN Nuclearelectrica SA.

Memorandum pomiędzy obiema stronami obejmuje kompleksowe podejście do wszelkich działań związanych z rozwojem projektu SMR, od wyboru lokalizacji po wygaszenie elektrowni, w celu opracowania solidnych, bezpiecznych i opłacalnych projektów SMR w Rumunii i Polsce.

KGHM zwraca uwagę, że Polska i Rumunia, to dwa pierwsze kraje, które „połączyły dążenie do niezależności energetycznej z jedną z najbardziej zaawansowanych technologii energetyki jądrowej – innowacyjnej technologii małych reaktorów modułowych NuScale”. – Rumunia i Polska wzmocnią swoje bezpieczeństwo energetyczne dzięki bezpiecznemu, stabilnemu, przystępnemu cenowo źródłu czystej energii, osiągając jednocześnie swoje cele w zakresie dekarbonizacji – czytamy w komunikacie KGHM.

Projekt, który Rumunia zrealizuje we współpracy z NuScale, będzie składał się z 6 modułów, każdy o mocy zainstalowanej 77 MWe, łącznie 462 MWe i wygeneruje 193 stałych miejsc pracy w zakładzie, 1500 miejsc pracy w budownictwie, 2 300 miejsc pracy w sektorze produkcji i pozwoli Rumunii uniknąć uwalniania do atmosfery 4 milionów ton CO2 rocznie.

Technologia SMR do 2030 r.?

KGHM wspólnie z firmą NuScale zamierza wdrożyć technologię SMR w Polsce jeszcze w tej dekadzie. Pierwsza elektrownia ma zapewnić czystą energię zakładom produkcyjnym miedziowej spółki. KGHM złożył już wniosek do Państwowej Agencji Atomistyki o ocenę technologii i przygotowania studium lokalizacyjnego. W tym celu trwają prace nad utworzeniem w Polsce Symulatora Sterowni SMR (Centrum Edukacji – Centrum E2) do szkolenia operatorów i specjalistów jądrowych.

