Obajtek: Jeśli będzie solidarność europejska, to przetrwamy

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek gościł w środę wieczorem w programie „Gość Wiadomości”. Pytany był m.in. o rosnące ceny energii. Szef paliwowego giganta zwracał uwagę, że jest to problem całej Europy i konieczna jest solidarność. – Jeśli będzie solidarność europejska to przetrwamy (...) Polska jest bardzo dobrze zabezpieczona, nie byliśmy tak naiwni jak pozostała część Europy. To jest kwestia dywersyfikacji zarówno generalnie ropy, jak i kierunki dywersyfikacji gazu – powiedział Obajtek.

– Między innymi dlatego też się łączymy, od 4 lat prowadzimy procesy połączenia Orlenu, Lotosu, wcześniej Energii, PGNiG-u tak, żebyśmy byli na tyle multienergetyczni, byśmy na tyle mieli pozycję biznesową, byśmy przeprowadzali szybko transformację paliwowo-energetyczną. Byśmy jak najszybciej zabezpieczali Polaków – dodał.

Obajtek ostro o Tusku

Prezes Orlenu odniósł się do słów Donalda Tuska dotyczących 2,5-3 razy wyższych cen gazu w Polsce niż np. w Niemczech, Francji, Hiszpanii, czy Portugalii. – Ja się zastanawiam, czy ten człowiek potrafi kiedykolwiek nie kłamać (...) w Niemczech czy Francji, te cenniki są od 30 do 80 proc. wyższe, więc to są słowa zupełnie nieprawdziwie. Jeżeli mówimy generalnie o kwestii jakichkolwiek regulacyjnych, to ja się dziwię, że Donald Tusk wypowiada takie słowa zajmując tak wysokie stanowisko w Unii – powiedział Obajtek. – Słuchając go zastanawiam się, czy on nie chce, byśmy wyszli z Unii Europejskiej – dodał.

Obajtek przytoczył dane z których wynika, że do 2016 roku, czyli w okresie poprzednich rządów, ok. 99 proc. ropy płynęło z kierunku rosyjskiego. – My zdywersyfikowaliśmy dostawy ropy, nie tylko do Polski, ale też do regionu. To jest ok. 70 proc. ropy z innych kierunków – powiedział prezes PKN Orlen.

Szef koncernu podkreślił, że aby całkowicie zerwać z rosyjską ropą potrzebna jest solidarność europejska, aby „wszystkie szanse rynkowe były równe”.

Czytaj też:

PKN ORLEN ratuje sokoły wędrowne. To niezwykle rzadki ptak