Minister finansów zapytana o 15. emeryturę. W tle wypłata „czternastek”

Minister finansów Magdalena Rzeczkowska została zapytana przez „Super Express”, czy można liczyć w najbliższych miesiącach na projekt ustawy15. Emeryturze. Szefowa resortu odpowiedziała, że będzie to trudne przy obecnym budżecie, a nie jest planowana jego nowelizacji.

Zapewniła przy tym, że nie należy z tego wyciągać wniosku, że budżet państwa jest w złej kondycji.

– Ale przede wszystkim w dobrej kondycji jest polska gospodarka, która ma silne fundamenty. Mamy stabilny rynek pracy. Wskaźnik bezrobocia to tylko 4,9 proc. Przyszły rok, ze względu na demografię, ale też pewne spowolnienie gospodarki, to 5,4 proc. – wskazała.

Przypomniała, że mamy nadwyżkę budżetową. „Oczywiście to jest nadwyżka hipotetyczna, ponieważ przed nami poważne wyzwania związane m.in. z rynkiem energetycznym i wsparciem Polaków” – dodała.

Trwa wypłata 14. emerytury

Nawet jeśli dziś politycy są powściągliwi w temacie 15. emerytury, to nie jest powiedziane, że to się nie zmieni. Jeszcze w styczniu tego roku politycy partii rządzącej przekonywali, że 14. Emerytura miała być świadczeniem jednorazowym wyłącznie w 2021 roku, a tymczasem od końca sierpnia trwa wypłata świadczeń. Powodem zmiany stanowiska była chęć przekonania do siebie starszych wyborców, którzy głośno narzekali na drożyznę. Ponadto politycy opozycji chętnie przypominali zapewnienia rządzących sprzed kilku miesięcy, że „czternastka” będzie już na stałe. Nie można więc wykluczyć, że bliżej wyborów w 2023 roku wyklaruje się propozycja jeszcze jednego dodatkowego świadczenia.

Na pewno emeryci i renciści mogą liczyć na rekordową waloryzację świadczeń. W 2023 r. waloryzacja rent i emerytur wyniesie ponad 13 proc. – wynika z przyjętego właśnie przez rząd projektu budżetu. To najwyższa waloryzacja od czasu wprowadzenia obecnego systemu emerytalnego w 1999 roku.

Czytaj też:

Przed nami największa waloryzacja rent i emerytur w historii